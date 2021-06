Do Kluže s odštípnutým žebrem. Potřebuji závody, vysvětluje Ogrodníková

Nepříjemné zranění si Ogrodníková přivodila 26. května na závodech v Linci, kde zaznamenala pokus dlouhý 59,15 metru. „Házela jsem špatně, hodně jsem uhnula doleva a byla to docela velká rána, takže mi sval odštípnul trochu špičky žebra,“ líčila.

Kvůli nešťastnému momentu zrušila svůj plánovaný start ve Finsku, na víkendovou akci v Kluži je ale nachystána. „Není třeba si dávat pauzu, na tréninku už jsem házela a poslední dva tréninky vypadaly docela v pohodě a před olympiádou potřebuji udělat nějaké závody.“

Právě vzhledem k blížícím se hrám v Tokiu zavalily Ogrodníkovou po diagnóze odštípnutého žebra obavy. Před měsícem na Zlaté tretře předvedla výkon 65,13 metru, čímž se ujistila, že směrem k Japonsku míří správnou cestou.

„Když jsem to zjistila, byla jsem hodně smutná, nechápala jsem, co to znamená,“ přibližuje své dojmy. „Bála jsem se, že to omezí můj start na olympiádě, ale snad to bude dobrý.“

Zranění se snaží vyléčit relativně klidovým režimem a injekcemi. „Ale bude to bolet ještě dlouho, je to věc, která nepřejde hned.“

I přes komplikace bude v sobotu večer na stadionu v Kluži pokukovat po hranici 60 metrů.



„Nechtěla bych si žebro víc pokazit a samozřejmě bych chtěla posílit bodový přísun pro tým,“ připomíná formát soutěže, ve které jednotliví atleti střádají body pro celý tým.

Češi před dvěma lety v Bydhošti spadli do první ligy, nyní budou bojovat o jedno ze dvou postupových míst a návrat do superligy.

Časový program soutěže oštěpařek vypadá netradičně, první tři pokusy jsou na programu od 20:25, série čtvrtých hodů pak až od 21:20.

„Tenhle formát se mi úplně nelíbí,“ podotýká Ogrodníková. „Hodinu a půl před závodem se budeme rozcvičovat a pak budeme mít dlouhou pauzu. A ještě jak mě bolí to žebro, tak to nebude úplně dobré.“

Navzdory všem nepříjemnostem se ale na klání družstev těší: „Jedeme tam celý tým, bude větší sranda.“