Tokio vypadá nadějně, počítá Veselý. Věří i v ostrý limit 85 metrů

Jak moc žebříček olympijské kvalifikace sledujete?

Sem tam se podívám, jestli už připsali body a kolik jich tam je. Myslím, že to vypadá nadějně. Teď už zbývá jen závod v Kluži a pak národní šampionáty a nějaký bodový polštář mám. Normálně už plánuji soustředění a přípravu, jen nevím, jestli v rankingu nebudou ještě nějaké pohyby, jestli pojedou všichni, kteří to honí, kvalifikace totiž trvá nadstandardně dlouho. Ale snad by to mělo vyjít.

ME družstev Kluž první liga O víkendu budou Češi bojovat o jedno ze dvou postupových míst zpět do superligy, v níž soupeří osm nejlepších týmů Evropy. Soutěž oštěpařů je na programu v neděli od 19:30 rumunského času.

Co říkáte na systém, že ke kvalifikaci musíte splnit limit, a zároveň figurovat na postupovém místě v pořadí?

Nemyslím, že to je špatný nápad. Ale mítinky jsou hodnocené nadstandardně, proto je někdy problém, obzvláště v Evropě, dostat se na ty, kde se rozdává nejvíc bodů. Třeba Japonci a Američani, kteří byli za mnou, si objeli mítinky doma, na kterých neměli zahraniční konkurenci, takže si body rozhodili mezi sebou.

A tím pádem se posunuli v žebříčku.

I když nemají naházeno daleké pokusy, tak mají hodně bodů a jsou vysoko. To může být trochu nespravedlivé. Ale manažerům mítinků to vyhovuje, atleti jim rvou ruce, aby mohli na nějaké závody jet.

I vy jako mistr světa z roku 2013 a mistr Evropy 2012 máte problém dostat se na závody?

Dřív jsem měl nějaké medaile, což věci usnadňuje, ale na Diamantovou ligu musíte mít větší výkonnost z posledních let, tam je složitější se dostat.

Stanislav Kučera @StanleyKucera Výprava českých atletů odlétá do Kluže na první ligu mistrovství Evropy družstev. https://t.co/AVj1I83kP5 oblíbit odpovědět

Jak je bodově ohodnocena první liga ME družstev v Kluži?

I když tam bude konkurence docela dobrá, tak je to na stejné úrovni jako Odložilův memoriál nebo mítink na Kladně. Je to céčková kategorie, ta poslední. Trochu pomůže, ale když už jste na hraně kvalifikace, tak by na větší zlepšení byly potřeba mítinky stříbrné, což bude až mistrovství republiky příští víkend.

Věříte, že byste mohl zvládnout i ostrý olympijský limit 85 metrů?

Věřím. Oštěp je takový, že když se to sejde, tak se výkon může načíst o hodně metrů. Měl jsem dobrou přípravu, vydržel jsem zdravý, házel jsem docela daleko. Závodění je zase trochu jiná situace, ale když to nevyjde teď, tak doufám, že to třeba prodám na olympiádě.

Může k lepšímu výkonu pomoct i formát týmové soutěže, v níž neházíte jen pro sebe, ale také pro družstvo?

Určitě, je tam větší zodpovědnost. Je dobré odvést pro tým dobrý výsledek. Nicméně podobné pokusy o větší atraktivitu atletiky výkonům moc nenahrávají a na zlepšování žebříčku jsou potřeba právě výkony.

Co máte na mysli?

Podle časového programu nás čekají tři hody a před čtvrtým by měla být pauza. Možná chtějí dát do televize poslední pokusy čtyř nejlepších.

Při nedávných startech jste některé pokusy vynechával, šetříte tělo?

Už mám nějaké roky a těch závodů kvůli kvalifikaci na olympiádu jsem šel docela hodně (jen v červnu tři), takže jsem takový rozbitý a po každém závodu mám nějaké bolístky.

Jaký jste měl pocit z úterního vystoupení v Kladně, kde jste byl druhý?

Byl jsem rád, že jsem třetím pokusem hodil (81,30 metru), i když jsem se moc necítil. Říkal jsem si, že ještě jeden jsem mohl poslat dál, protože podmínky byly skvělé, ale byl jsem rád za ten výkon. Spíš se snažím zůstat zdravý do mistrovství republiky a tam to rankingově pojistit.