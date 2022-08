ONLINE: Začíná atletické mistrovství Evropy. Staněk vrhá o finále

Staňka, který se na mítinku v Lucembursku výkonem 21,94 metru přiblížil na sedm centimetrů českému maximu a má nejlepší letošní výkon z přihlášených atletů, čeká nejprve kvalifikace.

Český vrhač se představí ve skupině A a přímo do finále ho posune pokus za hranici 21,15. Pokud se mu to nepodaří, bude muset doufat, že se vměstná dvanáctku postupujících na základě výkonu.

Případný boj o medaile pro něj začne ve 20.50 hodin.

„Jsem rád, že to mám na začátku,“ řekl na svazovém facebooku. „Nejsem tolik rád, že to je v jeden den, ale s tím musíme nějak poprat. Budu si muset hlídat to svoje a věřím, že když nebudu nic vymýšlet, budu v pohodě, tak že to dobře dopadne. Je třeba postoupit z kvalifikace a potom předvést co nejlepší výkon.“

Kromě Staňka čeká kvalifikace koule i jeho kolegyni Markétu Červenkovou. Jistotu finále jí zajistí vrh za 18,60.

O postup zabojují i dálkař Radek Juška a tyčkařka Amálie Švábíková. Hranice pro přímý postup v dálce je 8,05 metru, v tyčce 4,55.

O první sady medailí zabojují maratonci. Mezi ženami se představí trio Moira Stewartová, Tereza Hrochová a Marcela Joglová, v mužském závodě nastoupí Jiří Homoláč.

Během dopoledního programu se ukážou i běžci na nejkratší trať. Rozběhy stovky čekají Zdeňka Stromšíka a Evu Kubíčkovou.

V průběhu celého dne budou k vidění desetibojaři Jiří Sýkora a Adam Sebastian Helcelet. V dopoledním programu je čeká stovka, dálka a koule. Odpoledne výška a čtyřstovka.

Večer v akci Maslák a spol.

Ve druhé části programu, která začne v 18.15 hodin, se představí i čtvrtkaři Pavel Maslák, Patrik Šorm, Matěj Krsek a Tereza Petržilková.

Lada Vondrová rozběhy absolvovat nemusí, na základě výkonů je nasazena rovnou do úterního semifinále.

Z českých zástupců ještě v prvních kolech nastoupí mílaři Filip Sasínek a Jan Friš.