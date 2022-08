Rekordní výprava. Na mistrovství Evropy v Mnichově pojede 55 českých atletů

Tam se o jedinou českou medaili postaral oštěpař Jakub Vadlejch, jenž obsadil třetí příčku za dvěma mimoevropskými vrhači. O víkendu vyhrál mítink Diamantové ligy v Chorzówě. Společně s ním by měl závodit i druhý medailista z olympijského Tokia Vítězslav Veselý, jenž musel z dějiště MS předčasně odjet kvůli nemoci. Doplní je Martin Konečný.

Světová rekordmanka Špotáková se na mistrovství Evropy do Mnichova vrací dvacet let po té, co zde zahájila úspěšnou kariéru. Je pravděpodobné, že to bude její poslední vrcholná akce. Při diamantovém mítinku v Polsku byla v sobotu druhá. V nominaci je maximální počet tří oštěpařek. Vedle Špotákové a Ogrodníkové také Nikola Tabačková. Jako necestující náhradnice je navíc připravena Martina Píšová.

Tomáš Staněk

Koulař Staněk vynechal MS, aby se po zranění kotníku připravil na evropský šampionát, kde je výrazně jednodušší se prosadit. Minulý týden se v Lucembursku přiblížil na šest centimetrů hranici 22 metrů a zařadil se mezi kandidáty na medaili.

Česká výprava je mimořádně početná i díky tomu, že se kvalifikovaly obě štafety v mužské i ženské kategorii.

ME v atletice se uskuteční v rámci multisportovního šampionátu. Atletické soutěže se budou konat od pondělí 15. do neděle 21. srpna.