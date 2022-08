Když jste ve formě, stačí málo a něco vás sejme. Šorm přesto věří v osobák

Šorm se od úvodu svého běhu na rozlehlém Olympijském stadionu v Mnichově držel v popředí. Sto metrů před cílem dokonce vedl. V závěru už se ale do souboje se Švýcarem Spitzem nepouštěl s plnou vervou.

„Nevím, jestli jsem úplně šetřil síly, ale finiš jsem kontroloval,“ přiblížil.

I tak ovšem zaznamenal solidní čas 45,66. „Myslel jsem, že poběžím kolem 46. V pátek jsem měl menší potíže, takže jsem takový čas nečekal, i když jsem věřil, že postoupím.“

Následně prozradil, že den před odjezdem do dějiště šampionátu ho postihly lehké střevní potíže a zvýšená teplota.

„Když jste ve formě a tělo funguje na 110 procent, tak stačí málo a něco vás sejme. Bohužel mě to potkalo, doufám, že mě to neoslabilo.“

Před semifinále nemá na zotavování příliš času, nastoupí k němu hned v úterý dopoledne, necelých osmnáct hodin po rozběhu.

„Regeneraci příliš urychlit nejde. Dám si lehčí masáž, pořádně se najím a musím se hlavně dobře vyspat,“ plánuje. „Jen doufám, že na mě nepadnou potíže z pátku.“

I vzhledem k obtížím by 28letý reprezentant přivítal, pokud by se v Mnichově vešel mezi nasazené rovnou do semifinále.

„Určitě je to výhoda, člověk má o jeden běh míň. Bohužel jsem musel do rozběhu, ale postoupil jsem, což je povzbudivé.“

První fázi čtyřstovky zvládli i zbylí dva Češi. Matěj Krsek díky výkonu 46,12 skončil v rozběhu na třetím místě, čímž si zajistil přímý postup, Pavel Maslák se kvalifikoval díky času 45,92.

Trojí úspěch je slibnou zprávou pro štafetu, v níž čtvrtkaři pomýšlejí na nejvyšší příčky.

„Dokázali jsme si, že na to máme,“ radoval se Šorm. „Všichni jsme v semifinále a věřím, že jeden z nás bude i ve finále.“

Sám odhaduje, že na postup do závěrečné osmičky bude potřeba výkon kolem 45,20 nebo 45,30. „Takže určitě osobák,“ upřesňuje muž, který jedno kolo na ovále obkroužil nejrychleji za 45,41.

S ohledem na štafetu, která se běží v pátek a sobotu, se mohou čtvrtkaři v Mnichově slušně zapotit. Náročnému týdnu ale přípravu neuzpůsobovali.

„Trénujeme furt stejně,“ líčí Šorm. „Už v hale jsem měl pět čtvrtek během tří dnů. Člověk na to musí být připravený a kdo není, nemá tady co dělat. Já připravený tréninkově jsem, záleží, co se mnou udělá pátek, kdy jsem měl ty potíže. Ale věřím, že to bude dobré.“