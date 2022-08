POHLED: Mantra koulaře Staňka: Nesmíte být normální, ale magor. S prominutím

Letos se po soustředění v Africe cítil famózně, ale v červnu najednou chodil o berlích. Kotník se mu navíc šeredně zanítil, hrozilo, že bude muset v nemocnici na kapačky.

Pokud vás takové komplikace potkávají opakovaně, jde o masivní útok na psychiku. „Normální člověk by si asi řekl, že na to peče a hotovo,“ připouští Staněk.

Jenže obrovským kamínkem do mozaiky sportovního úspěchu je právě schopnost mysli vyrovnávat se s kritickými situacemi.

Tu opět prokázal.

Mnichov byl můj motor

„Každý se musí s rizikem zranění smířit, jinak vrcholový sport nemůže dělat,“ povídá. „Pokaždé si řeknu: Když už jsi tomu v přípravě dal tolik, přece se na to nevybodneš. Dál se tedy snažím jako kůň na Václaváku s klapkama na očích. Vidím před sebou příští cíl a jedu.“

Odměnou mu byl v roce 2021 titul halového mistra Evropy.

A letos pro změnu velkolepý návrat. Výkonem 21,94 z mítinku v Lucembursku je v letošních tabulkách druhý mezi Evropany a první z účastníků multisportovního evropského mistrovství v Mnichově.

Mnichovský olympijský stadion.

Ovšem i ve chvíli, kdy se jeho tělo cítí zase tak dobře a kdy je řeč tabulek velmi nadějná, musí opět zaúřadovat hlava. Aby nebyl přemotivovaný. Aby zvládl nálož náročné pondělní soutěže s kvalifikací i finálovým kláním za jediný den.

„Už tři hodiny před závodem se u mě dostavuje mravenčení, což je důkaz, že hlava je nachystaná. Nefunguje to tak, že budu ležet na gauči, najednou se zvednu, vezmu kouli, daleko ji odhodím a půjdu si zase lehnout,“ zasměje se.

Zatímco se v červenci další koulaři utkávali na mistrovství světa v Eugene, seděl jen u televize. Přesto nesmutnil. „Kapitolu Eugene jsem tou dobou v sobě dávno uzavřel. Hnacím motorem byl Mnichov. Měl jsem se k čemu upnout.“

Z náměstí zpět na stadion

Řeč tabulek před dnešní bitvou praví: Staněk má letos vrženo 21,94, následují Ital Ponzio 21,83 (ale už v březnu), Srb Mihajlevič 21,82 (v červenci na MS) a Polák Bukowiecki 21,66 (v červnu).

„Tabulky jsou jen soupis čísel a jmen pod sebou,“ prohodí 31letý Staněk a usměje se. „Na ně se moc upínat nesmíte, to je k ničemu. Mě hlavně uklidňuje vědomí, že se od mistrovství republiky zlepšuju.“

Na minulém evropském šampionátu v Berlíně 2018 se koulaři v rámci experimentu „dostat atletiku blíže k lidem“ neutkali na stadionu, nýbrž v centru města na náměstí.

„Z pohledu diváckého to nejspíš bylo fajn,“ říká. „Jenže neměli jsme tam potřebný komfort, rozcvičovali jsme se v parku mezi lidmi, kde nebyl ani kousek tartanu. Je dobře, že jsme se vrátili ke klasickému scénáři. Závodit na zdejším stadionu je za odměnu.“

Olympijský stánek z roku 1972 se svojí ikonickou střechou působí i po půlstoletí impozantně. Staněk na něm bude v pondělí první medailovou nadějí českých atletů.

„Jsem rád, že to budu mít brzy za sebou,“ tvrdí. „Je to mnohem lepší, než když Kuba Vadlejch čekal v Eugene na finále do posledního dne.“