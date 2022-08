Nevzali mi trenéra a nepodali pití, zlobí se maratonkyně. Svaz oponuje

Hrochová si stěžovala, že s sebou v Mnichově neměla trenéra Vladimíra Bartůňka, pod jehož vedením se loni stala maratonkyní.

„Trenér je pro mě zásadní. Všechno pohlídá, je na občerstvovačce, jsem s ním sehraná, hlásí mi, co potřebuju,“ vysvětluje Hrochová přínos osobního kouče. „Dokážu ho vnímat mezi ostatními hlasy, jsem na něj zvyklá.“

Situaci bez něj si vyzkoušela už loni na hrách v Tokiu, kde po psychických i fyzických problémech obsadila až 58. místo. Naopak před třemi týdny na mistrovství světa v Eugene závodila pod jeho taktovkou a skončila na pěkném 17. místě.

V Mnichově byla 26letá závodnice v péči reprezentačního realizačního týmu pro běžce, který má na starost všechny závodnice.

„Bohužel jsem se s nimi nebyla schopná sesynchronizovat. Když jsem je potřebovala na druhé občerstvovačce v prvním kole, tak jsem je vůbec neviděla, protože se mi neukázali. Bohužel jsem pití nedostala. Ve druhém kole mi pití pustili předtím, než jsem si ho stihla vzít, takže jsem běžela bez iontových a cukerných občerstvení. Běžela jsem jen na vodu, na kterou se maraton běhat nedá.“

Proto Hrochová ve třetím kole z vyčerpání i frustrace zhruba na dvě minuty dokonce zastavila, než se odhodlala pokračovat.

Tereza Hrochová (uprostřed) na trati maratonu na mistrovství Evropy v Mnichově

Po závodě uvedla, že její trenér původně měl být součástí výpravy. „Jenže pak mu bylo řečeno, že se rozhodli jinak a že nepojede,“ tvrdí Hrochová.

Český atletický svaz ovšem situaci popisuje odlišně. Místo akreditace oficiálního trenéra ve výpravě běžců, kterých má omezený počet, prý navrhl jiné řešení.

ME v atletice v Mnichově Příloha iDNES.cz

„Trenérovi Terezy Hrochové jsme nabídli akreditaci osobního kouče, což je akreditace mimo týmový hotel placená svazem, se kterou by mohl být na trati i u občerstvovací stanice. Trenér Terezy Hrochové tuto akreditaci předem odmítl,“ řekl reprezentační šéftrenér Pavel Sluka.

Sám Bartůněk podává zase jinou verzi: „Nabídli mi, abych si to zaplatil. Za 400 euro nebo že by to vzali z peněz Terky na přípravu. To nechci, proti loňskému roku už dostala Terka skoro o sto tisíc na přípravu míň. S Terkou jsme v životě nebyli na soustředění v hotelu s jídlem, vaří si sama.“

Před Mnichovem prý Bartůněk i Hrochová od vedoucího trenéra běžců Jana Pernici dostali ujištění, že o závodnici bude postaráno.

Tereza Hrochová s trenérem Vladimírem Bartůňkem na snímku z loňského května:

„Tak jsem říkal: Dobře předveďte se, jsem zvědavý,“ pokračuje Bartůněk. „Maraton je dvou a půl hodinová dřina a je problém, když na občerstvovačkách nedostane napít. Musí tam být zkušení lidé.“

Pernica reaguje následovně: „Akreditaci by platil svaz, Vláďa by měl pokryté veškeré výdaje, jen by nebyl s týmem celou dobu na hotelu. Jako Vašek Janoušek, trenér Moiry Stewartové, který tu roli přijal. Trať byla přehledná, osobní kouč na ní měl velký význam. Pokud by jim na tom opravdu záleželo, tak by tady byl. Nerozumím tomu, Vláďa mi osobně řekl, že nechce jet. Tak nechápu tu hysterii i útoky.“

Údajné nedorozumění na občerstvovací stanici popisuje Pernica slovy: „Tereza na první občerstvovačku vůbec nezaběhla. Kuba Holuša ji měl na starosti, byl připravený. Vůbec nechápu, proč nepřiběhla. A při druhé občerstvovačce přiběhla, ale nepobrala to. Ona si poručila, že bude mít ionťák i vodu, což je na uchopení v běhu koordinačně dost složité. Kuba jí to tak, jak jsme se domluvili, nachystal, ale nechytla to. Vzala si vodu, hrábla nejdřív po ní a vybouchla si ten ionťák. Celá situace mě mrzí.“