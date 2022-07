Cítím se připravený jít na start. Warholm je odhodlaný běžet na MS

„Je to lepší a lepší. Cítím se připravený jít na start,“ řekl šestadvacetiletý Warholm v rozhovoru pro Světovou atletiku. „Ale musím být chytrý, dělat správné věci a snažit se to nezhoršit, protože na to teď není čas,“ upozornil.

Loni v srpnu v olympijském finále v Tokiu Warholm vylepšil vlastní světový rekord na 45,94 sekundy. Před měsícem však na mítinku Diamantové ligy v Rabatu po první překážce začal kulhat a před druhou zastavil.

„Nevím, co se na šampionátu stane. Není to ideální situace. V tréninku jdu tak na 96 procent a nic necítím. Ale co udělají ty čtyři procenta, zjistím až v dalších dnech do mistrovství. Vždycky chci bojovat o nejlepší výsledek a obhájit titul. Nepojedu do Eugene jen proto, abych se zúčastnil nebo běhal jen tak,“ dodal Warholm.