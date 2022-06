Zraněný Warholm nepoběží v Oslu a jistý není ani jeho start na MS

Podle Torgalsena už Warholm v úterý zahájil rehabilitaci. „Je to nejběžnější sprinterské zranění, ale je problém předpovědět, jak dlouho to bude trvat,“ řekl listu VG norský lékař. „Máme (ohledně startu na MS) víru, ale žádnou záruku. Není to stoprocentní, může to být výzva, ale je to reálný cíl,“ dodal Torgalsen.

V Eugene se bude o světové medaile bojovat od 15. do 24. července. Warholm tam má obhajovat tituly z Londýna 2017 a Dauhá 2019. Vloni vyhrál olympijské finále v Tokiu ve fantastickém světovém rekordu 45,94 sekundy, kterým vylepšil vlastní předchozí maximum 46,70 z „diamantového“ Osla.

Právě na stadionu Bislett v norské metropoli měl původně vstoupit do letošní sezony, k jejímž vrcholům bude patřit i srpnové mistrovství Evropy v Mnichově. Nakonec se oproti původnímu plánu rozhodl jet už do Maroka, kde ale jeho první start od loňského září skončil už za první překážkou.

„Teď jde o to zůstat racionální a udělat správná rozhodnutí, abych maximalizoval šanci připravit se na důležité šampionáty v sezoně. Můžu jen doufat a čas ukáže,“ uvedl v tiskové zprávě Warholm, který se podle VG s určitostí nezúčastní ani mítinku Diamantové ligy ve Stockholmu (30. června).