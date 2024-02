Češi letí do Glasgow. Úspěch? Finále. Ale může to i cinknout, říká šéftrenér

Slova o zaplněném letišti zas tak přehnaná nejsou.

Celkem třiadvacet atletů a atletek míří do Skotska. Co do počtu jde v případě halových světových šampionátů o vyrovnání historického maxima. Tolik reprezentantů letělo jen do Birminghamu 2018.

Tehdy se z Velké Británie vraceli se dvěma medailemi. Čtvrtkař Pavel Maslák slavil zlato, koulař Tomáš Staněk bronz.

Tentokrát do severněji položené ostrovní destinace odlétají s menšími očekáváními na cenné kovy. Šéftrenér Sluka bude za úspěch považovat každou finálovou účast.

„Rádi bychom navázali na úspěšné vystoupení z loňského halového mistrovství Evropy v Istanbulu. Ovšem ve světové konkurenci je to samozřejmě nepoměrně složitější. Každé finálové umístění bude úspěchem,“ má jasno.

Zároveň ale doufá: „Pokud budeme mít štěstí, věřím, že by to třeba mohlo i cinknout.“

Tradiční oporou by měl být koulař Tomáš Staněk, který si z halových vrcholů přivezl už šest cenných kovů a pro něhož půjde o pátý halový světový šampionát v kariéře. Loni v Istanbulu získal stříbro.

Tomáš Staněk na bronzovém mítinku atletické World Indoor Tour v Jablonci nad Nisou

I z Glasgow si už jednu vrcholnou medaili přivezl. V roce 2019 zde při mistrovství Evropy získal bronz. „Ale moc na ten závod vzpomínek nemám,“ říká dvaatřicetiletý Staněk. „Tamta medaile je minulostí, čeká nás nový závod. Odlétám s tím, že chci předvést to nejlepší. Bude to ale boj od prvního pokusu, bohužel mi ze soutěže nikdo neodpadl,“ upozorňuje na nabitou startovní listinu i s americkým fenoménem Ryanem Crouserem.

Další nadějí by mohla být tyčkařka Amálie Švábíková, která loni pod střechou v Istanbulu získala bronz.

Letos za svým osobním rekordem 4,72 metru sice zatím zaostala a nejvíc předvedla 4,63, podle svých slov ale celou halovou část roku směřuje právě ke Glasgow. „Je vidět, že jí roste forma,“ všímá si Sluka.

Tyčkařka Amálie Švábíková bojuje ve finále atletického MS v Budapešti.

„Určitě jsem zrychlila. Více svalů ale také znamená, že jsem oproti loňsku těžší,“ zamýšlela se Švábíková během republikového šampionát, jak se od loňska změnila. „Takže je to tak padesát na padesát. V něčem to je lepší, v něčem ne. Musím se s tím ale popasovat a rychlost sladit se sílou i technikou.“

Naděje i ve štafetách

Za další naděje šéftrenér jmenoval mužské a ženské štafety na 4x400 metrů. Ty by měly táhnout hlavně Matěj Krsek, který na halovém republikovém šampionátu získal titul výkonem 45,86, a další českou mistryni Ladu Vondrovou, jež se letos zaskvěla časem 51,41.

Obrovský posun předvádí výškař Jan Štefela, který si vylepšil osobní maximum na 230 centimetrů, což ho řadí na čtvrté místo letošních světových tabulek.

Výškař Jan Štefela

V posledních týdnech ho sice trápila bolest zad, kvůli níž vynechal šampionát v Ostravě a už vyhlásil, že končí halovou sezonu. Jenže když dozvěděl, že se po odřeknutí šampionátu od několika jeho soupeřů posunul mezi dvanáctku výškařů pro Glasgow?

Ne, nešlo odmítnout. Vždyť jde o skvělou příležitost na zisk bodů do žebříčku pro olympijské hry v Paříži.

„Záda jsou už úplně v pohodě, dali jsme je dokupy a nijak mě nelimitují,“ povídá dvaadvacetiletý svěřenec Jaroslava Báby. „Na mistrovství odlétám s pokorou a respektem k ostatním soupeřům. Přeci jen je to teprve moje druhá velká mezinárodní akce mezi dospělými. Velkým favoritem je pro mě obhájce titulu Woo, ale jinak by se mohlo jednat o hodně otevřenou a vyrovnanou soutěž a já se budu snažit podat co nejlepší výkon.“

Stálicemi výběru jsou překážkář Petr Svoboda a dálkař Radek Juška. Vedle nich do Skotska pojede i řada mladých nadějí. Na osmistovce osmnáctiletý Jakub Dudycha, dvacetiletý překážkář Štěpán Schubert, stejně stará sprinterská kometa Karolína Maňasová, která v Ostravě předvedla na šedesátce nový český rekord 7,15 sekundy.

„Jsem rád, že se naši mladí začínají prosazovat i v dospělých kategoriích,“ povídá Sluka. „Po pár letech půstu, kdy se jim přechod nedařil, máme hned několik talentů. Jsem zvědavý, jak se jim povede. Konkurence tam bude úplně jiná než na juniorských šampionátech.“

Glasgow toho nabídne mnoho.