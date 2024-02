Takový čas? Neuvěřitelné! A teď pojedeme krokodýlí trénink, směje se Maňasová

Když jste se zadívala na časomíru, co vám jako první blesklo hlavou?

To nemůžete publikovat! Neuvěřitelné!

Už v rozběhu jste si počínala skvěle. Časem 7,20 jste se osamostatnila v českých tabulkách od Kláry Seidlové, s níž jste se o prvenství dělila. Cítila jste po něm ještě rezervu?

Říkala jsem si, že finále mám vždycky rychlejší, tak by to mohlo vyjít. A taky se nerada dělím, tak mi ani nic jiného nezbývalo. (smích) Ale 7,15 jsem určitě nečekala. Myslela jsem třeba na 7,18 nebo 19. Ale že patnáct? Crazy!

Že takhle napálíte rozběh je váš styl?

Ano. Beru ho jako ostrou rovinku, dostanu se tak do závodního rytmu. Dřív jsem to ale tak neměla a spíš ho vypouštěla. S trenérem jsme se ale rozhodli, že ho budeme běhat naplno. A pomáhá to.

Do finále pak zbývala hodina a půl, nevychladnete za tu dobu?

Když jde o hodinu a půl, tak je to pro mě ideální. Nic moc nedělám, ani moc neztuhnu. Když jsou to dvě hodiny, tak je to horší. Takže mi to tentokrát sedělo.

Naladila jste se během pauzy i vašim oblíbeným rapem?

Jo jo. Rap, hip hop...

Před halovou sezonou jste jen naznačovala, ale můžete už nyní říct, jestli právě ostrý limit do Glasgow byl váš největší cíl?

Moc jsem to nechtěla pouštět do éteru. Ale teď už s klidem můžu potvrdit: Chtěla jsem limit. Říkala jsem si, že nic jiného neberu.

Je pro vás i víc než český rekord?

Obojí mě samozřejmě těší. Ale limit je možná ještě o trochu víc. V dnešní době dost přiostřily. Ostré se jim neříká nadarmo.

Jste také ráda, že jste si tentokrát v Ostravě spravila chuť po nepodařeném mítinku Czech Indoor Gala?

Jo jo. Gala jsem brala jako obrovskou příležitost, dorazila skvělá konkurence. Předvedla jsem asi životní start, jenže paradoxně jsem rychlost neustála a při třetím kroku zaškobrtla. Mrzelo mě to. Tak teď můžu říct, že jsem si to vynahradila.

Dávala jste při startu větší pozor?

To zase ne. Nechala jsem tomu volný průběh. Na Gala to možná bylo i proto, že vedle mě byla Ewa Swoboda, v další dráze Patrizia van der Weken. Jsem mladá, být s takovými hvězdami… Tak i proto to možná nedopadlo.

V Glasgow bude slavných jmen ještě víc. Jak se na ně těšíte?

To je pravda. Těším se. Doufám, že předvedu nějaký dobrý čas. Srazit ho pod 7,15 už tedy půjde těžko. Pokud to bude pod dvacet, tak budu ráda. Teď se budeme s trenérem snažit udržet formu. Pojedeme krokodýlí trénink.

Prosím?

No že čekáte na formu a tváříte se, že moc netrénujete. (smích)