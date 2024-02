Titul, ale zklamání z výkonu. Staněk: Ještě můžu prodat, co jsem natrénoval

Důvody hledal hlavně ve více než čtyřapůlhodinové cestě do Ostravy a následném finálním tréninku. V kruhu se necítil dobře fyzicky, nedokázal si pomoci dolními končetinami.

Nejdále vrhl jen na hodnotu 20,73 metru ve druhé sérii. Zbylé pokusy? Dvakrát neplatný a 20,63; 20,51 a 19,03. Pro českého rekordmana zklamání.

„Asi jsme šli po té dlouhé cestě špatně natónovat pozici a měl jsem úplně mrtvé nohy,“ povídal dvaatřicetiletý Staněk. „Když jsem se otočil, tak mi nohy stály. Jediné, co jsem mohl, tak jsem to bouchnul vrškem.“

I přes zisk šestého halového českého titulu jste proto v jeho tváři úsměv nezaznamenali. Na domácí scéně nemá takovou konkurenci, proto úspěch, či neúspěch na šampionátech hodnotí z velké části právě podle zapsaného výkonu. „Moc jsem si to neužil. Vůbec jsem se nepotkal s koulí,“ kývl.

Nyní si chce náladu spravit v úterý v Nehvizdech, kde loni triumfoval už popáté, a navíc v rekordu mítinku 21,45.

Věří, že ho k dalekému pokusu dotáhnou i silní zahraniční soupeři. Vždyť ve startovní listině akce figurují například Novozélanďan Tom Walsh, Italové Zane Weir, Leonardo Fabbri či Jamajčan Rajindra Campbell.

Tomáš Staněk na bronzovém mítinku atletické World Indoor Tour v Jablonci nad Nisou

„Hází se mi tam dobře,“ líčí Staněk. „Po šampionátu přijedu domů, dám si lymfodrenážní kalhoty, v neděli procházku s malým a zapomenu na to. Každý den není takový, že hážu extra daleko. Ale myslím, že když budu mít v Nehvizdech zdravé soupeře, tak to budu zase já. Ještě mě čeká dost závodů, tak můžu prodat, co jsem natrénoval.“

Po Nehvizdech ho čeká ještě 23. února zlatý mítink v Madridu a na začátku března vrchol halové sezony v podobě mistrovství světa v Glasgow.

Na vrcholných akcích pod střechou se českému obrovi pravidelně daří. Z evropských šampionátů má kompletní sbírku medailí a na světovém v Birminghamu 2018 oslavil bronz.

Ano, i tentokrát ve Skotsku by chtěl být Staněk pochopitelně vysoko, zároveň ale připomíná, že letní sezona nabízí jak mistrovství Evropy v Římě, tak hlavně olympijské hry v Paříži, které jsou jeho letošním největším cílem.

„Jak vysoko bude v Glasgow medaile? Těžko říct, ale kolem dvaadvaceti asi bude,“ zamýšlí se. „Pokaždé jde ovšem o jiný závod, všichni začínají od začátku. Někdo hodit nemusí, někdo se vyhoupne. Také uvidíme, kdo dorazí. Nevím, jestli přijede třeba Ryan Crouser, který halu moc nechodí a letos cílí hlavně na olympiádu.“

Koulař Tomáš Staněk na Czech Indoor Gala.

Staněk zatím v probíhajícím ročníku nejdále vrhl 21,33 metru při Czech Indoor Gala, na mítinku ve francouzském Liévin pak zapsal o centimetr méně.

„Spíš cílím na léto než že bych nutně v hale potřeboval házet co nejdál,“ podotýká. „Ale takhle: 21,33 co jsem vykřesal na Gala i 21,32 z Liévin není špatné. I tady, jak jsem házel, můžu být ještě spokojený. Ale není konec sezony, věřím, že prodám, co jsem natrénoval.“

A také co do Glasgow ještě natrénuje. „Dá se toho stihnout dost. Je ještě co pilovat. Potřebujeme, abych se do závodů cítil lépe. Jak v Nehvizdech, tak v Glasgow na tom ale určitě budu líp, protože nebudu trénovat hned po cestě. Půjde o úplně jiné závody.“

A věří, že je tentokrát zakončí s delším pokusem.