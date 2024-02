HMS v Glasgow 2024: Českou nadějí Staněk, čekají se útoky na rekordy

Staněk v kruhu hned první den

Mistrovství se odehraje ve třech dnech a šesti blocích. První souboj o medaile obstarají ženy ve vrhu koulí, které půjdou na řadu už během pátečního dopoledne.

Večer se pak z českého pohledu odehraje asi nejzajímavější disciplína – od 19.20 hodin nastoupí koulař Tomáš Staněk.

Halové MS 2024 vše o závodech

Sobotní dopoledne nabídne například finále mužské dálky, v němž by mohl být Radek Juška, večer třeba souboj o medaile v ženské tyčce, ve kterém by nemusela chybět Amálie Švábíková. Také se odehrají medailová klání na čtvrtkách.

Neděle bude patřit švédskému tyčkařskému fenoménu Armandu Duplantisovi, který půjde do akce hned na začátku večerního programu od 18.00 hodin. Poslední disciplínou šampionátu bude ženský závod na 1500 metrů.

Program halového MS v atletice 2024 PÁTEK 1. BŘEZNA

11:05 pětiboj ženy - 60 m překážek, 11:20 400 m ženy - rozběhy, 11:55 pětiboj ženy - výška, 12:00 400 m muži - rozběhy, 12:06 koule ženy - finále, 12:40 800 m ženy - rozběhy, 13:22 800 m muži - rozběhy, 14:10 60 m muži - rozběhy, 14:20 pětiboj ženy - koule, 20:05 1500 m ženy - rozběhy, 20:15 pětiboj ženy - dálka, 20:41 výška ženy - finále, 20:45 60 m muži - semifinále, 21:10 1500 m muži - rozběhy, 21:20 koule muži - finále, 21:50 400 m ženy - semifinále, 22:10 400 m muži - semifinále, 22:30 pětiboj ženy - 800 m, 22:45 60 m muži - finále. SOBOTA 2. BŘEZNA

11:00 dálka muži - finále, 11:10 60 m přek. muži - rozběhy, 12:00 sedmiboj muži - 60 m, 12:20 60 m ženy - rozběhy, 13:10 800 m ženy - semifinále, 13:15 sedmiboj muži - dálka, 13:30 800 m muži - semifinále, 14:35 sedmiboj muži - koule, 20:05 tyč ženy - finále, 20:10 60 m přek. muži - semifinále, 20:30 sedmiboj muži - výška, 20:40 trojskok muži - finále, 20:45 60 m ženy - semifinále, 21:15 3000 m ženy - finále, 21:40 3000 m muži - finále, 22:00 400 m ženy - finále, 22:10 400 m muži - finále, 22:30 60 m přek. muži - finále, 22:45 60 m ženy - finále. NEDĚLE 3. BŘEZNA

11:05 sedmiboj muži - 60 m přek., 11:18 trojskok ženy - finále, 11:25 60 m přek. ženy - rozběhy, 12:10 4x400 m muži - rozběhy, 12:15 sedmiboj muži - tyč, 12:38 4x400 m ženy - rozběhy, 12:50 výška muži - finále, 20:00 tyč muži - finále, 20:15 dálka ženy - finále, 20:40 60 m přek. ženy - semifinále, 21:15 4x400 m muži - finále, 21:30 4x400 m ženy - finále, 21:45 sedmiboj muži - 1000 m, 22:00 60 m přek. ženy - finále, 22:10 800 m muži - finále, 22:20 800 m ženy - finále, 22:30 1500 m muži - finále, 22:45 1500 m ženy - finále.

Město, které žije sportem

Glasgow pochopitelně nežije jen fotbalem. V posledních deseti letech se zde odehrála i řada dalších velkých sportovních akcí.

Mistrovství světa v badmintonu, v gymnastice, tenisový Davis Cup, Světové poháry na dráze a loni se zde odehrálo velké mistrovství světa v cyklistice.

Mathieu van der Poel vítězí v silničním závodě na mistrovství světa v Glasgow

I atletika zde má tradici, v roce 2014 Glasgow hostilo Hry Commonwealthu a pravidelně se zde koná britská atletická Grand Prix a další mítinky.

Dráhaře nahradí atleti

Mistrovství světa se uskuteční v hale Emirates Arena, která byla otevřena v roce 2012 a nachází se v blízkosti fotbalového stadionu Celtic Park ve čtvrti Dalmarnrock.

Nejčastěji slouží dráhařům a místní velodrom je pojmenovaný po legendě Chrisi Hoyovi, jenž je se šesti zlatými medailemi nejúspěšnějším britským olympionikem historie.

Arena v Glasgow během závodů dráhařů.

Komplex, který vyšel na 113 milionů liber, není problém v krátkém čase předělat na sportoviště pro basketbalisty, tenisty či právě atlety. Pro tyto případy hala disponuje hydraulickým výsuvným oválem.

Její maximální kapacita je 8200 lidí. Při atletice pojme méně – kolem pěti tisíc.

Naposledy bez medaile

Poslední mistrovství světa pod střechou se odehrálo před dvěma lety v bělehradské Štark Areně.

Na šampionát se tehdy nominovalo 14 českých atletů. Ani jeden z nich medaili nevybojoval a výprava tak po letech odjela bez cenného kovu. V roce 2014 si z mistrovství světa v Sopotách přivezla tři, o dva roky později z Portlandu dvě a z Birminghamu 2018 také dvě.

Na poslední vrcholné halové akci – loňském mistrovství Evropy v Istanbulu – Češi slavili dva kovy. Koulař Tomáš Staněk vybojoval stříbro, tyčkařka Amálie Švábíková bronz.

České naděje

Právě Staněk a Švábíková by mohli i tentokrát výpravu táhnout, byť Češka zatím nesplnila ostrý limit.

Tyčkařka Amálie Švábíková ve finále atletického MS v Budapešti.

Nominace dosud nejsou uzavřené a řada českých reprezentantů spoléhá na dodatečnou kvalifikaci ze světového rankingu. Jistotu na základě splněného ostrého limitu už má Staněk, čtvrtkařka Lada Vondrová nebo překážkář Petr Svoboda.

Duplantisův útok na rekord?

Ani seznam světových hvězd zatím není jasný. V prosinci ale například účast slíbil fenomén tyčky Armand Duplantis.

Od Švéda se čekají velké věci. Vždyť právě v Glasgow v roce 2020 skočil světový rekord 618 centimetrů. Od té doby historický zápis vylepšil ještě pětkrát až na hodnotu 623.

Mohl by ve Skotsku přidal další centimetr?

„Od té doby jsem v Glasgow nebyl,“ říká olympijský vítěz z Tokia. „Mám na tu halu ale dobré vzpomínky. Jde o skutečně příhodné místo na vysoké pokusy, takže se moc těším.“

Armand Duplantis znovu potvrdil, že se mu žádný tyčkař na světě nevyrovná. Ovládl mistrovství světa v Budapešti.

Dobré vzpomínky na minulé mistrovství světa v Bělehradě má zase venezuelská trojskokanka Yulimar Rojasová, která nejenže oslavila titul, ale výkonem 15,74 metru přepsala světové tabulky.

Druhé místo z Bělehradu by mohl napravit koulařský fenomén Američan Ryan Crouser a doplnit bohatou sbírku o chybějící zlato by mohl i Nor Karsten Warholm na čtvrtce.