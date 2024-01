Nazvedat tuny, pak dobře jíst. Staněk se připravuje na sezonu plnou vrcholů

„V hale bych chtěl hodit dvaadvacet metrů. Každý rok jsem hodně blízko, červíček v hlavě mě hryže,“ zamýšlí se dvaatřicetiletý český rekordman. „Hlavně ale všechno směřuju k létu. Nechci říkat, že chci přivézt medaili odtamtud a odtamtud. Ale když budu zdravý a všechno bude šlapat, nevidím důvod, proč by nějaká do sbírky nepřibyla.“

Dělá pro to skutečně vše. Staněk je vyhlášený perfekcionista, má za sebou soustředění v Africe, hodiny a hodiny tréninků, tuny nazvedaných činek a tisíce cvičných pokusů.

„Teď už to jen ladíme,“ poodhaluje přípravu. „Mám před prvním mítinkem v Jablonci, pak mě čeká Ostrava. Takže už netrénuju tolik, spíš jen jednofázově, jde o kvalitu. Jeden den dám posilovnu, pak dobře odpočinu a další den pořádný trénink třeba s osmikilovou koulí.“

Na běh není místo

Trénink koulařů je specifický. Jejich náčiní váží 7,26 kilogramu. Aby ho poslali za dvaadvacetimetrovou hranici, musí mít obrovskou sílu a výbušnost. Proto se podstatná část přípravy odehrává místo běžeckých oválů právě v posilovně. Kardio trénink? Dlouhé běhy či jízda na kole? Ne, na ně není místo. A vlastně by byly spíš ke škodě. Pokus trvá kolem sekundy a půl, budovat vytrvalost je pro koulaře zbytečné.

„Kardio je u nás tak klus na začátku tréninku,“ pousměje se Staněk. „Jde nám o okamžitou dynamiku. Když třeba jdeme sprinty, tak maximálně na třicet metrů. I šedesátka je už moc dlouhá. Podobné to je, když skáčeme žabáky. Oštěpaři dělají desetiskoky, my trojskoky.“

Během hlavní fáze přípravy v Africe, zpravila trénuje čtyřikrát týdně dvoufázově. Dva tréninky denně mívá v pondělí, úterý, čtvrtek a v pátek, jeden ho čeká ve středu a v sobotu. Volno si užije jen v neděli. „Když jsou dva tréninky denně, tak dopoledne máme spíš odrazy, rychlost, skákání či technickou průpravu. Často třeba házíme medicinbaly,“ popisuje. „Odpoledne jdeme do posilovny. Ale tu spíš s menšími váhami – tahavější, víc opakování.“

Pořádně jíst

Náročnější posilovny s vyššími váhami zařazuje až později. Jde o pořádná čísla. Chcete Staňkovy rekordy?

Bench press 260 kilogramů.

Přemístění 180.

Trh 150.

Dva dřepy 260.

Však také, když ho sledujete v akci, má na ose činky vyřádkovaný jeden kotouč za druhým. „Kolik nazvedám tun za jednotlivý trénink, si nezaznamenávám. Dřív jsem si tréninkové deníky psal, teď jsem lump,“ ušklíbne se. „Ale osobáky samozřejmě vím, člověka potěší. I když jsou de facto jedno. Kdybych zvedal 250 kilo na cokoliv a pak bych nebyl schopný házet koulí, bylo by to zbytečné. Jsem koulař, ne vzpěrač.“

Czech Indoor Gala Velká jména v koulařském sektoru v Ostravě Tomáš Staněk bude i jednou z hvězd ostravského Czech Indoor Gala. V minulosti ho dvakrát vyhrál, i letos by se rád blýskl. Nic lehkého ho však nečeká. Vždyť mítink, který povýšil mezi elitu, láká silnou konkurenci. Novozélanďan Tom Walsh. Chorvat Filip Mihaljevič. Polák Michal Haratyk... Medailisté z vrcholných akcí, národní rekordmani. Třeba Walshův výkon 22,90 metru ho řadí na šesté místo v historických tabulkách. „Těším se, že zahájím sezonu před ostravským publikem,“ vzkázal. Czech Indoor Gala se uskuteční 30. ledna, vstupenky jsou stále v prodeji.

Jeho trénink stojí spoustu sil. I teď, když trénuje jen jednou denně, toho má dost. „Ono se řekne jednofázový trénink... Většinu cviků jedu tak, až je nedám. Snažíme se je vyšperkovat na maximum. Zatímco v Africe jedeme ze začátku takovou pyramidu a třeba deset opakování, před závody už jsou to jen dvě tři.

Potřebujete se naladit, být správně nastavený dynamicky, technicky a vše přenést do kruhu,“ povídá.

Aby tělo pořádně zregenerovalo a měl dostatek sil, potřebuje i vydatný přísun energie.

Kalorie sice nepočítá, za léta praxe už má ale vysledované, kolik jich zhruba potřebuje. Důležité pro něj je, aby jedl dostatečně. „U nás je jedno, jestli budu mít 128 nebo 129 kilo,“ povídá. „Zase to ale není tak, že bych si dal svíčkovou s osmi knedlíky a řekl si: Jo, tak zítřek bude dobrý! Snažím se jíst hodně, ale zdravě. Bílkovin potřebuju ohromné množství, to samé přílohy, tedy sacharidy.“

Na rozdíl od jiných koulařů jako třeba světového fenoména Ryana Crousera, který váží 145 kilogramů a spoléhá hlavně na svou obrovitánskou sílu, Staňkův klíč k dalekým pokusům spočívá i v ideálním skloubení síly s dynamikou a technikou.

„Kdybych měl třeba 135 kilo, tak by to nebylo to pravé. Ideální asi je, když se pohybuju kolem sto třiceti. Pak se cítím dobře,“ líčí.

Právě takový pocit bude v nadcházející náročné sezoně klíčový.