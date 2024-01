Vyhrajte vstupenky na vyprodaný mítink Czech Indoor Gala v Ostravě

Po dvou letech se na mítink vrací hod koulí, v němž se představí česká jednička Tomáš Staněk. „Co se týká obsazení, bude to velmi kvalitní závod. Cítím se čím dál tím lépe. Příprava jde podle plánu, tak věřím, že se mi podaří poprat o co nejlepší umístění,“ řekl Staněk, jehož čeká i souboj s hvězdným koulařem Tomem Walshem. Dvojnásobný halový mistr světa z Nového Zélandu přijede do Ostravy vůbec poprvé.

Velkým lákadlem je Miltiadis Tentoglu. Řecký dálkař je olympijským vítězem z Tokia 2021 i loňským mistrem světa. Osobní rekord? 860 centimetrů. „Plánuju v Ostravě zahájit halovou sezonu, kterou bych rád završil úspěšnou obhajobou titulu halového mistra světa. A těším se i na souboj s Radkem Juškou,“ hlásí řecký fantom.

Řecký skokan do dálky Miltiadis Tentoglu se raduje z olympijského triumfu.

Vítězství na 60 metrů překážek bude obhajovat Američanka Alaysha Johnsonová a ve hře budou také nejlepší české překážkářky Helena Jiranová a Tereza Elena Šínová. Chybět nebude ani dvojice ze čtvrtkařské smíšené štafety Lada Vondrová a Tereza Petržilková.

Ostravský podnik letos povýšil mezi sedmičku mítinků zlaté kategorie halového seriálu WA Indoor Tour. Atleti zde mohou nejenže získat více bodů do světového rankingu, ale rovněž si zajistit divokou kartu pro start na březnovém halovém mistrovství světa v Glasgow.

