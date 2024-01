Povýšení Czech Indoor Gala zajistí atletům více bodů, start nejlepších ale nepřinese

Čtvrtkařka Tereza Petržilková zprávu, že Czech Indoor Gala je mezi zlatými mítinky, označila za úžasnou.

„Řadě českých atletů pomůže získat potřebné body do rankingu směrem k halovému mistrovství světa v Glasgow i k následujícím vrcholům v letní sezoně,“ upozornila Petržilková, členka bronzové smíšené štafety z loňského světového šampionátu.

Dodala, že ráda závodí před českými fanoušky s kvalitní zahraniční konkurencí.

Tím, že je Ostrava o kategorii výš, mají atleti možnost získat za umístění více bodů do světového žebříčku. „Můžeme očekávat nejkvalitnější obsazení v historii tohoto mítinku,“ uvedl atletický manažer Alfonz Juck, který se podílí na organizaci. Odmítl však, že by povýšení automaticky znamenalo start nejlepších světových atletů.

Kim Collins na mítinku Czech Indoor Gala v Ostravě

„Vždy je to o jejich termínových plánech a ekonomice. Každopádně startovat by měli nejlepší čeští atleti plus zahraniční hvězdy, které se představí v halové sezoně a jejichž disciplíny jsou v Ostravě v plánu. A samozřejmě, že se také musí podařit sladit jejich ekonomické představy,“ uvedl Juck.

Liší se hodně rozpočet halového a venkovního mítinku, jakým je Zlatá tretra Ostrava?

„Ano,“ odpověděl Alfonz Juck, jenž je manažerem i známého mítinku. „Halová atletika je levnější, ale na to by měli odpovědět především představitelé Českého atletického svazu, kteří ekonomickou stránku zajišťují.“ Připustil však, že mítinky pod otevřeným nebem jsou nákladnější o více než padesát procent.

Sprinterky zaútočí na rekord

V programu mítinku budou dominovat běžecké disciplíny, v technických se představí ženy v tyči a muži v kouli a dálce.

Rekord ostravského mítinku na 60 metrů žen drží časem 7,10 vteřiny od roku 2016, kdy se ještě konal v Jablonci nad Nisou, Michelle-Lee Ahyeová z Trinidadu a Tobaga.

Letos by ho mohla překonat Polka Ewa Swobodová, která má osobní nejlepší výkon 6,99.

„Formu ukázala i v minulé sezoně, když si na stovce posunula kariérní maximum na 10,94 a jakožto nejlepší Evropanka vybojovala šesté místo na mistrovství světa v Budapešti,“ připomněl Petr Jelínek z oddělení komunikace Českého atletického svazu. „Halová šedesátka jí navíc svědčí.“

V roce 2019 se v Glasgow stala halovou mistryní Evropy a má dvě stříbra z evropských šampionátů v Bělehradě 2017 a Istanbulu 2023.

Polská sprinterka Ewa Swobodová slaví čas pod jedenáct sekund v běhu na 100 metrů na MS v Budapešti.

V Ostravě vyhrála v roce 2018. Navíc tamní halu moc dobře zná, jelikož do ní jezdí trénovat, stejně jako vítkovická sprinterka Karolína Maňasová. „Věřím, že se v domácí hale a v konkurenci Ewy Swobodové vytáhnu k dobrému času,“ usmála se Maňasová, jejíž nejlepší čas na 60 metrů je z loňského domácího šampionátu 7,32.

Na startu bude i talentovaná slovenská rekordmanka na 60, 100 i 100 metrů překážek Viktória Forsterová, která loni na univerziádě v čínském Čcheng-tu vyhrála 100 metrů překážek a druhá doběhla na stovce. Halovou šedesátku už zaběhla za 7,28 vteřiny a hladkou stovku stejně jako Maňasová za 11,26.

Světová špička se do atletické haly v Ostravě sjíždí od roku 2017. Letos bude závodit 30. ledna od 16.20. Národní program začne ve 13.30. Vstupné je 250 korun.