Další hvězda v Ostravě. Na mítink Czech Indoor Gala dorazí koulař Walsh

Walsh je mistrem světa z roku 2017 a dvojnásobným olympijským medailistou. Moravskoslezskou metropoli zná ze čtyř účastí na Zlaté tretře, kterou v letech 2018 a 2019 vyhrál. Za necelé dva týdny místo na Městský stadion zavítá do nedaleké haly. „Těším se, že zahájím sezonu 2024 před skvělým ostravským publikem, které atletice skutečně rozumí,“ uvedl.

Czech Indoor Gala se uskuteční 30. ledna. Zatímco pro Walshe to bude vstup do sezony, Staněk už bude mít za sebou start v Jablonci. Na ostravský mítink, do jehož programu se koule vrací po dvou letech, se těší. „Co se týká obsazení, bude to velmi kvalitní závod. Cítím se čím dál tím lépe. Příprava jde podle plánu, tak věřím, že se mi podaří poprat o co nejlepší umístění,“ uvedl halový mistr Evropy z roku 2021.

V Ostravě nebudou chybět ani další tehdejší medailisté - úřadující evropský šampion pod širým nebem Filip Mihaljevič z Chorvatska a mistr Evropy z Berlína 2018 Polák Michal Haratyk.

Vítězství na 60 metrů překážek bude obhajovat Američanka Alaysha Johnsonová. Znovu ji vyzve rekordmanka mítinku Nadine Visserová z Nizozemska. Ta loni v rozběhu posunula nejlepší výkon v historii závodu na 7,86 sekundy, ale ve finále s Johnsonovou prohrála. Závodit se chystají i nejlepší české překážkářky Helena Jiranová a Tereza Elena Šínová.