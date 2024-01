Švábíková se pokoušela o český rekord. Chyběl mi dobrý rozběh, mrzelo ji

Švábíková se o tutéž výšku, jíž by o centimetr překonala vlastní český rekord, pokoušela marně. Zůstala na 463 centimetrech.

„Chyběl mi dobrý rozběh, prala jsem se tam s technikou,“ řekla čtyřiadvacetiletá atletka. „Tina mě opět převálcovala. Uvidím, kdy se mi povede ji přeskočit. Ale výhru jí přeju. Pro ni to je první závod a může být ráda, že se jí tak povedl.“

Pro vás to byl jaký závod?

Druhý. Také jde pro mě o začátek. Ale super, s druhým místem jsem spokojená. Co bych za to jiné roky dala. Čtyři sta šedesát tři, sezonní maximum... K tomu jsem si vyzkoušela výšky na nový český rekord.

Loni jste na tomto mítinku odstartovala úspěšnou sezonu, že?

Je to tak. Tady v Ostravě závodím opravdu ráda. Je to tady tvrdé, povrch je super. Diváci vás ženou dopředu, takže se už těším na mistrovství republiky (v Ostravě bude 17. a 18. února – pozn. red.).

Je reálné, abyste opět překonala český rekord?

Ano, doufám, že ho zase prolomím a uvidím, kam se to posune. Mířím na český rekord. Zároveň to je i ostrý olympijský limit, takže to je můj první cíl.

Ostravský mítink patří do nejvyšší kategorie světových halových mítinků, takže můžete být spokojena i s body za druhé místo.

Nejen druhé místo, ale i ta výška 463 centimetrů mi doufejme zase pomůže, abych se v rankingu posunula blíže k halovém mistrovství světa v Glasgow. Jsem na třinácté pozici a berou dvanáct holek. Uvidíme, jak se to vyvrbí.

Amálie Švábíková se připravuje na svůj pokus ve skoku o tyči.

Sledujete koho byste mohla předstihnout?

Nesnažím se na to nějak fixovat, že bych po každém závodě hlídala tabulku, ale jednou za čas se samozřejmě podívám. Sleduji, jak holky skáčou a jak se to v žebříčku posouvá, ale po dnešku se to zřejmě nijak výrazně nezmění.

Jaké máte další plány?

V sobotu mě čekají přebory Prahy. Pak budu ladit formu na mistrovství republiky a pojedu na mítink do Francie, kde jsem loni v Clermont-Ferrand vyhrála. No a uvidím, jestli vyjde Glasgow.

Probírala jste už závod s trenérem Štěpánem Janáčkem?

Nestačili jsme to probrat, ale určitě vidí stejně jako já, že největší chyba byla v rozběhu. Že ještě nemám vyběhaný plný rozběh na šestnáct kroků.