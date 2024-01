Od lumpárny na atletický vrchol. Tentoglu o motivaci i parkuru. Co ukáže v Ostravě?

Nyní už tu historku vypráví s úsměvem. Bylo mu patnáct let, s kamarády vlezli na atletický stadion, rozmístili si zde lavičky, žíněnky a další náčiní a začali přes ně skákat. Atletika však tehdy Miltiadise Tentoglua ještě nelákala. Jeho láskou byl totiž parkur, sport, jehož cílem je dostat se z bodu A do bodu B co nejefektivněji. Triky si tehdy natočili a video se dostalo až k jistému Vangelisi Papanikosovi, trenérovi místních atletů.