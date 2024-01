Skok přes osm metrů? Motivace, hlásí Juška po Ostravě. Cílí na osobní rekord

„Je to můj nejlepší sezonní výkon, což potěší. A když je to přes osm metrů o to víc,“ připomněl Juška, že přes osm metrů se v hale dostal poprvé od roku 2016. „Což je pro mě motivující.“

Juška přišel mezi novináře se zakrvácenou nohou. Kvůli zranění vynechal poslední šestý skok.

„Trochu jsem si při pátém pokusu při dopadu přišlápl kotník. Kotník vypadá, že je dobrý, jen trochu sedřený, ale mám menší díru v palci. Doufám, že to nebude na šití,“ usmál se.

Dodal, že se už díval pod ponožku. „Nevypadalo to moc dobře, ale uvidím, co mi řeknou na ošetřovně. Nechám si ránu nejméně vydezinfikovat. Nemohu však přestat trénovat a nic nedělat, protože halový svět je za chvíli a k němu musím vše směřovat.“

Dálkař Radek Juška během atletického MS v Budapešti.

Juška už na minulém závodě v Jablonci cítil, že by v Ostravě mohl letět daleko. „Bohužel po Jablonci jsem se trochu potýkal se zraněním vazů v kotníku. Do pondělka jsem vlastně nevěděl, jestli vůbec budu startovat.“

Připustil, že při prvních dvou pokusech ho kotník bolel. „Pak to přešlo. Asi jsem ho omlátil, takže je to dobré... Ale ne, trochu jsem o něm věděl, což mi pomohlo, že jsem do toho tolik nebouchal.“

Říká, že letos se chce posouvat krůček po krůčku. „Určitě by to ale chtělo, abych si vylepšil osobák, který mám osm metrů deset centimetrů,“ podotkl.

Dálkaři Radek Juška (vpravo) a Řek Miltiadis Tentoglu během Czech Indoor Gala v Ostravě.

Nejlepší dálkař současnosti Tentoglu uvedl, že když mu bylo asi osmnáct let, tak ho bavilo sledovat Jušku. „Byl nejlepší v Evropě. Skákal úžasně, měl velké výsledky. Stále patří k nejlepším evropským dálkařům. Respektuji ho,“ řekl pětadvacetiletý fenomén.

„Sice ze mě udělal trochu většího dědka, než jsem, ale jeho slova potěší,“ uvedl třicetiletý Juška.

Tentoglu vypadá nepřístupně, ale Juška tvrdí, že je to jen zdání. „Je trochu uzavřenější, ale v závodě je nasměrovaný tam, kam má, soustředí se na každý pokus. Není jako Bolt, který dělal show. Navenek vypadá namyšleně, ale přitom je moc fajn kluk.“

Takže se pobaví i mimo závody o něčem jiném, než atletice?

„To ne, protože jednak neumím tolik anglicky a většinou se potkáme jen na závodě a před ním. Takže prohodíme jen něco na téma, jak se kdo má, jak ti to jde, a to je tak všechno,“ usmál se Juška.