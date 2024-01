Věřím, že to bude ta správná Ostrava, říká Staněk před soubojem s elitou

Veni vidi vici. S tímto latinským nápisem na triku přišel mezi novináře koulař Tomáš Staněk, aby povykládal o závodě, který ho čeká v úterý na halovém mítinku Czech Indoor Gala v Ostravě.

„Že bych to takhle ladil, to ne. Sáhnul jsem po triku, které bylo nahoře a vzal si ho. Nic speciálního,“ odmítl Staněk, že by provokoval soupeře.

Veni vidi vici znamená přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem... „Bylo by příjemné držet se toho, ale vše si musím vybojovat.“

Vedle Staňka seděl největší favorit koulařského souboje Novozélanďan Tom Walsh a zdálo se, že latinskému nápisu nerozumí.

„Nevěděl, co to znamená. Docela mě to i překvapilo. Ale třeba ho to zítra naučím,“ řekl Tomáš Staněk.

Možná jen dělal, že nerozumí.

„Že by to hrál, jo?“ podivil se Staněk, který na ostravský mítink přijel s cílem posunout svůj nejlepší letošní výkon 20, 83 metru z minulého klání v Jablonci. „Určitě chci hodit přes dvacet jedna metrů, předvést co nejlepší výkon a zabojovat s těmi nejlepšími. Není podstatné, jestli budu první, druhý...“

Vážně je mu jedno, který skončí?

„Ne,“ smál se. „Spíše mi však jde o to odházet ten závod co nejkvalitněji.“

Dodal, že sezonu nezačal úplně špatným výkonem. „Ale neházel jsem podle svých představ, čemuž odpovídal i výsledek v porovnání s tím, jakou mám formu. Doufám, že se výkonnost bude stupňovat. Sezona je dlouhá, rozhodně nekončí halou, takže i příprava pokračuje dál. Hlavně na léto.“

Aby byl spokojený, potřebuje hlavně skloubit techniku se sílou.

„Spíše ta technika, v Jablonci jsem měl i pokusy, které se tam úplně nehodily. Škubal jsem tělem, což normálně nedělám. Na tom jsme pracovali i v tréninku, aby to vypadalo trošku lépe.“

Podotkl, že na závody v Ostravě, ať už na letní Zlatou tretru, anebo nynější halový mítink, se vždycky těší.

„Háže se mi i tady v hale překvapivě dobře,“ podotkl Tomáš Staněk. „Jediná malinká chyba je, že publikum je relativně daleko od koulařského sektoru. Dálkaři, tyčkaři i běžci mají výhodu, že jsou blíže divákům. Ale víme, jak bouřlivé je ostravské publikum, takže to bude jako vždycky super. V cíli je aspoň obrazovka, na kterou se všechno promítá, což je takové sepětí s fanoušky. Věřím, že to opět bude ta správná Ostrava.“