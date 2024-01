Čeští rekordmani Staněk a Juška byli druzí na mítinku Czech Indoor Gala

Czech Indoor Gala, halový atletický mítink zlaté kategorie World Indoor Tour v Ostravě: MUŽI

60 m: 1. Kirju (Jap.) 6,53, 2. Hartmann (Něm.) 6,57, 3. Larsson (Švéd.) 6,59, ...8. Veleba (ČR) 6,80.

200 m: 1. Kubelík (ČR) 20,66, 2. Komaňski (Pol.) 20,93, 3. Afrifah (Izr.) 20,94, 4. Macík 20,95, ...6. Jirka (oba ČR) 21,05,

400 m: 1. Müller (ČR) 46,26, 2. Molnár (Maď.) 46,28, 3. Krsek (ČR) 46,45, ...6. Šorm 46,68, 7. Maslák 47,01, 9. Desenský 47,35, 10. Majerčák (všichni ČR) 47,76.

800 m: 1. Masalela (Bot.) 1:46,41, 2. Tecuceanu (It.) 1:46,90, 3. Borkowski (Pol.) 1:47,33, 4. Dudycha 1:47,42, 5. Kotyza 1:47,54, 6. Šnejdr (všichni ČR) 1:47,69.

1500 m: 1. Nader (Portug.) 3:34,23, 2. Pihlström (Švéd.) 3:35,47, 3. Mornet (Fr.) 3:37,22, ...5. Sasínek 3:37,99, 9. Boketta (oba ČR) 3:42,50.

Dálka: 1. Tentoglu (Řec.) 809, 2. Juška (ČR) 803, 3. Ademola (Ir.) 793, ...7. Meindlschmid (ČR) 761.

Koule: 1. Steen (USA) 21,38, 2. Staněk (ČR) 21,33, 3. Walsh (N. Zél.) 21,17, ...8. Procházka (ČR) 18,69. ŽENY:

60 m: 1. Swobodová (Pol.) 7,07, 2. Van der Wekenová (Niz.) 7,17, 3. Rosiusová (Belg.) 7,23, ...5. Kožuškaničová 7,38, 7. N. Bendová 7,45, 8. Maňasová (všechny ČR) 7,56.

400 m: 1. Klaverová (Niz.) 50,54, 2. Jägerová (Nor.) 51,57, 3. Vondrová 52,05, ...7. Jíchová 52,78, 9. Petržilková 53,44, 10. Manuel (všechny ČR) 54,18.

Míle: 1. Hailuová 4:17,36, 2. Mesheshaová 4:19,53, 3. Berheová (všechny Et.) 4:24,23, ...10. Vrzalová 4:35,76, 11. Mezuliáníková (obě ČR) 4:36,60.

60 m př.: 1. Skrzyszowská (Pol.) 7,82, 2. Visserová (Niz.), 3. Lavinová (Ir.) obě 7,93, ...8. Šínová (ČR) 8,14.

Tyč: 1. Šutejová (Slovin.) 473, 2. Švábíková (ČR) 463, 3. Bruniová (It.) 453, ...5. Pöschlová 443, 9. Pražáková (obě ČR) 413.