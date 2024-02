Jak splnit limit pro Paříž. Velké výšky jsou o rychlosti, ví Švábíková

I proto po posledním nepovedeném pokusu na laťce ve výšce 466 zprvu seděla na žíněnce a kroutila hlavou. Až po několika chvílích vstala a zamávala divákům, kteří ji hnali.

„Trochu mrzuté,“ hodnotila čtyřiadvacetiletá Švábíková sobotní vystoupení. „Třetí pokus na 455 byl sice hezký, ale mrzí mě, že jsem neskočila aspoň 466. Uvědomuju si, že když jednou překonáte český rekord, tak fanoušci chtějí vidět další a další. A já to mám samozřejmě stejně.“

Právě posunout nejlepší domácí zápis je v současnosti její velký cíl. Nejde přitom jen o rekord, ale právě 473 centimetrů je i ostrý olympijský limit do Paříže.

Po minulé průlomové sezoně jsou hry pod pěti kruhy jejím dalším úkolem. Loni potvrdila, že po titulech na juniorském mistrovství světa a evropském šampionátu do 23 let, může uspět i mezi dospělými. Na halovém mistrovství Evropy v Istanbulu získala bronz, v létě pak zamířila na mistrovství světa do Budapešti, kde se při své premiéře hned probojovala do finále.

A teď Paříž!

Meta je jasná.

„Překonat 473 je už pořádná výška,“ uvědomuje si. „Ale musím říct, že si věřím. Určitě to není tak, že bych se té výšky bála. Výkonnostně jsem se určitě ustálila. Jsem ráda, že jsem se stabilizovala kolem 450 až 460. Pak se centimetry přidávají snáze.“

Amálie Švábíková se raduje po úspěšném skoku o tyči na halovém mistrovství České republiky v atletice v Ostravě.

Přes 450 centimetrů se dostala v aktuálním ročníku hned třikrát – při prvním startu na Strahově, na Czech Indoor Gala a i nyní na českém šampionátu. Její slůvko „snáze“ pochopitelně berte s velkou rezervou. V takovýchto výšinách přidat každý centimetr navíc není jednoduché. Jak říká, musí se sejít vše. Rychlost, technika, psychika.

„Vyšší výšky se skáčou hlavně z rychlosti. Fakt potřebujete běžet, být rychlý, stabilní na odraze a předat co největší energii do tyče. Můžeme to vidět u světových závodnic, jsou hlavně neskutečně rychlé,“ popisuje.

V Ostravě jí rychlost nechyběla, ovšem ji nedokázala skloubit s technikou. „Fyzicky jsem se cítila dobře, i v rozběhu. Takzvaně mi to táhlo,“ říkala. „Ale kvůli tomu se asi stalo, že jsem tak dobře nepracovala na tyči a nedokázala jsem to s ní spojit.“

Právě na spojení všech dílků zdárného pokusu přes zimu pracovala. Na tréninku si občas nastavila i výšku 480 centimetrů.

Tyčkařka Amálie Švábíková bojuje ve finále atletického MS v Budapešti.

„Ale to jen na gumu. Na laťku skáčeme méně, protože jde přece jen o větší riziko a můžete se i zranit,“ povídá. „Ale trénink je něco jiného. Já jsem hlavně závodní typ. Na tréninku se moc nedokážu nahecovat a neskáču dobře ani technicky. Z krátkého rozběhu to ještě jakž takž jde, ale z mého plného, šestnáctikrokového určitě lépe závodím.“

Také přes zimu zesílila. Loni si před sezonou na soustředění v Africe poranila lýtkový sval a měsíc nemohla naplno sportovat, v důsledku čehož ztratila svalovou hmotu.

Teď šlo vše bez problémů. „Určitě jsem zrychlila. Více svalů ale také znamená, že jsem oproti loňsku těžší,“ zamýšlí se. „Takže je to tak padesát na padesát. V něčem to je lepší, v něčem ne. Musím se s tím ale popasovat a rychlost sladit se sílou i technikou.“

Další šanci bude mít příští týden na mítinku ve francouzském Clermont-Ferrand, kde loni výkonem 466 vyhrála, a věří, že i na začátku března, kdy se v Glasgow koná mistrovství světa. Švábíková na něm účast zatím nemá jistou. Ještě v neděli ovšem figurovala ve světovém rankingu na dvanácté pozici, která účast zaručuje.

„Snad už mě nikdo nehrozí. Samozřejmě jsem nevěděla, jak budu v rankingu, ale ke Glasgow směřujeme celou halovou sezonu,“ povídá.

A třeba zde už pod svou vytouženou metou nezůstane.