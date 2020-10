Novicka Ďurdiaková porazila Drahotovou a je mistryní republiky v chůzi

Devětadvacetiletá Ďurdiaková, která je dvojnásobnou medailistkou z maratonského mistrovství ČR, Drahotovou porazila už 9. srpna v Rumburku při dráhovém závodě na 20.000 metrů. Dnes se obě držely většinu trati společně a rozhodovalo se v závěrečném kilometrovém okruhu.

Tam byla rychlejší Ďurdiaková, která získala titul v čase 1:33:54. „Pro mě samotnou to bylo nečekané. K chůzi jsem se dostala náhodou, že jsem byla zraněná, chtěla jsem to zkusit. Čím víc jsem se dostávala do té techniky, tím víc mě to bavilo a teď je to pro mě mnohem příjemnější než běh,“ řekla v přímém přenosu na svazovém facebooku.

Drahotová, které koronavirus zmařil prakticky veškeré letošní plány a zkomplikoval jí přípravu s novým australským trenérem Brentem Vallancem, připustila, že není ve špičkové formě. „Já určitě vím, kde jsou moje limity. Čas pro mě není zklamáním, takhle jsem to plánovala. Ale nebudu lhát, samozřejmě mě mrzí, že jsem český titul neobhájila,“ řekla pětinásobná česká šampionka s osobním rekordem 1:26:53.

Pro olympijský limit si v deštivých Poděbradech došla bronzová medailistka z mistrovství světa 2017 Palmisanová, která vítězstvím navázala na zdejší triumf v Evropském poháru v roce 2017. Výkonem 1:28:40 splnila požadavek mezinárodní federace o více než dvě minuty. Pod limit 1:31:00 se dostaly ještě druhá Brazilka Erica de Senová (1:29:14) a třetí Glenda Morejónová z Ekvádoru (1:29:32).

Ve 14:30 se vydali na dvacetikilometrovou trať muži.