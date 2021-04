Pozitivní dopingový nález? Drahotová vinu odmítá. Jsem v šoku, říká

Ze kdy pozitivní nález pochází?

Z 31. července 2018. Na tom datu by nebylo nic zvláštního, kdyby o 11 dní později Drahotová nezískala stříbrnou medaili na evropském šampionátu v Berlíně.

Už před závodem patřila k favoritkám. Po dlouhé době byla fyzicky i psychicky připravená prát se o medaile.

Úspěchy Anežky Drahotové Kromě stříbra z Berlína má Anežka Drahotová ve sbírce chodeckých úspěchů také bronz v závodu na 20 km z ME 2014 v Curychu. Před sedmi lety rovněž ovládla juniorské mistrovství světa v Eugene na trati 10 km ve světovém rekordu. O rok dříve se stala juniorskou evropskou šampionkou. V roce 2015 byla osmá na MS v Pekingu, na olympijských hrách v Riu de Janeiro skončila desátá.

Tu první mezi ženami získala už v Curychu 2014, kdy ještě jako teenagerka brala evropský bronz. Tehdy si připadala nezničitelná, dokázala závodit v chůzi i v cyklistice, vítězila i v bězích.

„Myslela si, že je terminátorka, která vydrží vše,“ vyprávěl kouč Ivo Piták.

Jenže nevydržela.

Následovaly tři roky temna, kdy se trápila zdravotně i psychicky. V tréninku si nakládala takové dávky, které tělo přivedly na hranu únosnosti. Na světový šampionát v Pekingu 2015 odjížděla zraněná, po něm nemohla jíst ani pít, sedm hodin strávila na antidopingové kontrole dehydratovaná.

A to potíže teprve začínaly.

S koučem se tehdy mylně domnívali, že za problémy je svalové zranění stehna. Až později vyšlo najevo, že šlo o únavovou zlomeninu okostice. Měla porušenou část vnější stavby stehenní kosti. Přesto odmítala vypustit olympijskou sezonu 2016.

„Byla ochotna radši si tu nohu ulomit, než aby vzdala přípravu na hry v Riu,“ vzpomínal Piták. „Speciální tempové tréninky obrečela.“

V Riu skončila desátá, ale bylo ještě hůř.

„Šlo to do kytek i psychicky. Okolí dávalo Anežce výsledky sežrat, lidi si do ní kopli. Bál jsem se, aby mi neřekla: Končím, radši budu studovat vysokou školu. Ale přišla, že takhle končit nechce,“ líčil Piták.

Zkusila spolupracovat i s dalším koučem Filipem Tomášem, změnila stereotypy, začala naslouchal profesoru Pavlu Kolářovi a na scéně se zjevila nová, vyzrálejší Drahotová.

Šla jsem na zlato, vyprávěla Drahotová Rozhovor z roku 2018 po stříbru v Berlíně

„Začala žít a závodit s rozumem a trochu i s pokorou,“ všiml si trenér. „Pozbyla teenagerské víry, že každý je kamarád a každý jí přeje. To ji sice zaskočilo, ale zároveň jí to pomohlo dospět.“

A pak se v Berlíně po parádním výkonu na chodecké dvacítce zrodila stříbrná medaile. Jenže teď ulpěla na velkém úspěchu ošklivá kaňka.

„Jsem v šoku a nechápu to. Nedopuju! Požádám o analýzu B vzorku. Seznámíme se s tím, co jsem měla porušit, a pak se k tomu vyjádřím. Než se věc vyjasní, nebudu startovat na závodech. Prosím pochopte, že k tomu zatím nebudu říkat víc,“ uvedla pětadvacetiletá chodkyně v prohlášení, které médiím poskytl její advokát Jan Šťovíček.

MEDAILISTKY Z ME 2018. Zleva stříbrná Češka Anežka Drahotová, zlatá Španělka Mária Pérezová a bronzová Italka Antonella Palmisanová.

V posledních měsících Drahotová přišla o pozici české chodecké jedničky. Už loni v říjnu ji na republikovém šampionátu těsně porazila Tereza Ďurdiaková, která před deseti dny titul obhájila a má už také olympijský limit.

Drahotová naopak závod v Olomouci nedokončila, její přípravu narušila informace o dopingu.

„Jedná se o téměř tři roky starou záležitost. Nejprve musíme zjistit detaily případu. Zatím nám nebylo sděleno ani o jakou látku se konkrétně má jednat. Prosím veřejnost i sportovní fanoušky, aby respektovali stanovisko Anežky, že se prozatím nebude dále k věci vyjadřovat, dokud se nedozvíme více informací,“ uvedl Šťovíček.

Ohrožena je minimálně účast Drahotové na mistrovství Evropy v chůzi družstev, které budou 16. května hostit Poděbrady. Na olympijské hry ještě nemá splněný ostrý limit Světové atletiky, ale mohla by mít šanci na účast díky postavení ve světovém žebříčku.

Jak Anežka Drahotová komentovala v roce 2018 v Berlíně zisk stříbra: