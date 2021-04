Antidopingový výbor: Důkazy proti Drahotové? Myslíme si, že jsou jasné

Povězte, o jakou látku jde?

Ta látka, respektive její skupina, byly poslána sportovkyni i na atletický svaz. Já bych se teď v této fázi o ní nerad zmiňoval.

Z jakého důvodu?

Já tady ctím, že když už, tak by se k tomu měl vyjádřit sám sportovec. Veškeré podklady jsme poslali atletickému svazu, teď budeme čekat, až on zahájí své kroky.

Z atletického svazu máme informaci, že jde o nesrovnalost v biologickém pasu.

Biologický pas, to si představte jako způsob a detekci látek zpětně časově. Vzorky od inkriminovaných sportovců se skladují po určitou dobu a ta doba je v letech - až třeba 10 let. Na základě toho se pak zkoumají neustále novými metodami a způsoby.

Tomu rozumím, i to je nejspíš důvod, proč to trvalo tak dlouho, ne?

Ano, přesně tak, to je ten důvod.

Nakolik jasné jsou důkazy proti Anežce Drahotové?

Tak to asi můžu říct, my si myslíme, že jsou jasné, ale to uvidíme.

Nejsou v případu žádné nejasnosti? Neexistuje varianta, že by se mohla obhájit?

To zase nemůžu tvrdit, na nás to nezáleží, jsme jen jednou ze stran. Až daná disciplinární komise rozhodne, jak rozhodne, my se tím budeme řídit. Ale my jsme veškeré podklady, které jsme k tomuto případu získali, poslali dál.

V biologickém pasu existují i určité šedé zóny. Po dlouhé právní bitvě se očistil třeba cyklista Roman Kreuziger. Může to být podobný případ?

Nevím, jestli to bude i případ paní Drahotové. Případ cyklisty Kreuzigera, to byl také jeden případ z mnoha, další případy dopadly zase diametrálně jinak. V téhle fázi, kdy vše začíná, se k tomu těžko můžeme vyjadřovat. To vše se uvidí.

Jaké procedurální kroky nyní budou následovat?

Antidopingový výbor teď zaslal všechny dokumenty na atletický svaz a teď je míč na jeho straně. Měl by zahájit řízení s paní Drahotovou.

A ta buď trest přijme, nebo bude žádat přezkoumání vzorku B.

Jasně, jak už jsem viděl zprávu od jejího právního zástupce. Pochopil jsem z ní, že zažádá o vzorek B, takže je tady i ten krok zjišťování analýz z vzorku B a pak se uvidí.