Odešla od kouče, který ji vychoval. Drahotovou má pozvednout Australan

Čtyřiadvacetiletá česká reprezentantka se v horku v Dauhá protrápila na MS k 19. místu. Pak hledala nový impulz.

„Změna trenéra určitě nebyla lehkým rozhodnutím. Po mistrovství světa jsem to potřebovala nějaký čas rozdýchat. Cítila jsem, že musí přijít nějaká změna. Letos je olympiáda, kde bych ráda uspěla. Chci se vrátit tam, kde jsem byla v předchozích letech. Je to určitě risk, ale kdybych to nezkusila, tak bych litovala. Dospěla jsem k tomu, že mi změna může pomoci,“ uvedla v rozhovoru pro sport.cz.

S Australanem Vallancem se spojila přes bývalou českou chodkyni Zuzanu O’Hanlonovou (za svobodna Schindlerovou). Zájem byl oboustranný. Ve skupině se potká mimo jiné s tradiční soupeřkou a kamarádkou Brigitou Virbalyteovou, která na předloňském ME v Berlíně skončila čtvrtá. U jejího nového australského kouče trénuje i bronzový medailista z MS Švéd Perseus Karlström.

V prosinci se Drahotová připravovala v Jihoafrické republice podle tréninkového plánu nového kouče, s kterým komunikovala na dálku. V sobotu jí začne soustředění v Canbeře. Věří, že by jí příprava v australském horku mohla pomoci lépe se vyrovnat s vysokými teplotami, které budou zřejmě i v létě v Japonsku. A to navzdory tomu, že se chodecké závody stejně jako maratony uskuteční v Sapporu, kde by mělo být o něco chladněji než v srdci her v Tokiu.

Drahotová ještě na OH kvalifikovaná není. Jistotu by jí dalo splnění limitu 1:31:00. Tento čas v uplynulé sezoně nezašla, ale výkon z ME v Berlíně by jí stačil. Tehdy byla druhá za 1:27:03.

Slibnou formu naznačila Drahotová v závěru minulého roku, kdy při krátké zastávce v Česku předvedla v Jablonci nejlepší výkon české historie na 5 000 metrů v hale 21:44,5. O olympijský limit by se mohla pokusit 7. února na australském národním šampionátu.