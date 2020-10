Chůze za olympijským snem. Touha dohnala Ďurdiakovou k další disciplíně

Toporné začátky pomohl překonat rum s colou Zastánci tradičních tréninkových metod nechť raději příští odstavce přeskočí. Jarní zkušební rande Terezy Ďurdiakové se závodní chůzí skončilo na soustředění ve Španělsku odnesením atletky do auta poté, co ji tým kolem ní naléval rumem s colou, až se neudržela na nohou. „Byl to opravdu kvalitní rum,“ usmívá se trenér Ivo Piták, barman improvizovaného dýchánku. Po lahvi sáhl poté, co s nelibostí sledoval, jak se adeptka chodeckého řemesla pere s technickým provedením disciplíny. „Dlouho jsem neviděl tak tvrdého člověka na pohyb a takovou počáteční katastrofu. Začal jsem se propadat do deprese. Chůze je uvolněný pohyb v kyčlích, trochu taneční, a u Terky to nemělo s tancem nic společného. Až někdo přišel s tím, že jí nalijeme, ať se trochu uvolní. Jenže jsme netušili, jak malou má toleranci na alkohol,“ vzpomíná Piták. Deci a půl rumu ve dvou sklenicích s colou stačilo ve španělském horku k odrovnání Ďurdiakové. „Nedokázala jsem stát. To jsem se předvedla,“ kření se atletka zpětně. Piták přiznává, že o úspěchu s Ďurdiakovou pochyboval. To ještě netušil, jaké překvapení ho čeká po koronavirové pauze, když se opět setkali. „Uběhly tři týdny a Terka měla techniku v hrubých rysech zvládnutou. Jak to doma dokázala, nevím, musela tomu věnovat strašně času. Od té doby to šlo mílovými kroky kupředu,“ oceňuje trenér.