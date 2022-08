Co ukázal atletům Mnichov? Sílu oštěpu, pramálo nadějí i slova k zamyšlení

Co tedy šampionát Čechům ukázal? Medailovou bilanci stříbra a dvou bronzů. Sílu oštěpu. Nemnoho pozitivních signálů od mladých nadějí. Ale i neúspěchy některých osobností, výstrahu v oblasti zdravotní péče a slova k zamyšlení o tréninkovém systému.

Češi pamatují mnohem radostnější časy. Snaha zastírat současný pokles by byla cestou do pekel.

„Víme, že naše atletika není v dobrém stavu. Úspěchy nám vozí třicátníci a generace 24 až 30 let tu není,“ uvedl Sluka už po návratu z Mnichova. „Musíme zmapovat mladé talenty a umět s nimi pracovat.“

Zisk tří medailí kopíruje minulé ME v Berlíně 2018. Čekání na zlato z vrcholné letní akce však pokračuje dál, už od Pekingu 2015.

Obdivuhodný comeback na stupně vítězů předvedla v 41 letech bronzová Barbora Špotáková. Vystoupali na ně i Jakub Vadlejch a Tomáš Staněk. Tabulky sezony jim přisuzovaly dokonce roli největších kandidátů na titul, který sice nezískali, ale medaili mají.

Vadlejch jako jediný z tohoto tria startoval v červenci na mistrovství světa v Eugene, odkud vezl bronz. Tehdejší výkon 88,09 by mu v Mnichově stačil na zlato. „Jak říká trenér (Jan Železný), vítěz zajímá všechny, poražený nikoho,“ prohodil. „Na druhou stranu jsem ukázal, že i na dvou majorech v jednom roce se dají získat dvě medaile.“

Je nyní jasně nejzářivější hvězdou týmu, skvělý po celou sezonu.

Špotáková a Staněk využili při svém návratu na velké akce i fakt, že současné evropské medaile v jejich disciplínách visí přece jen níže. Se svými mnichovskými výkony 60,68 a 21,26 by na světovém dostaveníčku v Eugene byli osmí.

Těsně pod stupni, čtvrtý, skončil 39letý Vítězslav Veselý, další oštěpař. Právě tato disciplína vynesla Česku devět z posledních dvanácti medailí z olympijských her a světových či evropských mistrovství.

Umístěním potěšili šestá mílařka Mäki, na sedmé příčce výškař Štefela a mladá chodkyně Martínková i osmá oštěpařka Tabačková. Osobním rekordem se blýskla semifinalistka čtvrtky překážek Jíchová.

Naopak mužská štafeta na 4x400 metrů na šesté pozici zaostala za oprávněnými medailovými ambicemi. Obhájkyně oštěpařského stříbra Ogrodníková propadla na 12. místě, víc se čekalo i od dálkaře Jušky, jenž po 9. místě se 766 centimetry reagoval: „Je to ostuda, medaile byla nízko.“

Tím se dostáváme k negativním signálům, které Mnichov vyslal.

Dálkař Radek Juška ve finále mistrovství Evropy v Mnichově

„Z pohledu týmu nešlo o špatné vystoupení,“ řekl Sluka. „Na druhou stranu polovina výpravy neprošla prvním kolem, což mě trápí.“

Už na mistrovství světa 2019 tehdejší šéftrenér Jan Netscher hlásil: „Tělesná schránka je pracovním nástrojem sportovců. Stejně jako u jiných je to třeba auto, o které se musí starat. Když se vám zadře motor, nevyděláváte peníze, stojíte. To si atlet nemůže dovolit, zvlášť v přípravě na velkou akci. Zdravotním problémům musíme lépe předcházet. Budeme proto měnit systém.“

O tři roky později Čechy stále zranění decimují. V Mnichově nestartovali původně nominovaní překážkář Svoboda a desetibojař Kopecký. Koulařka Červenková se zranila těsně před soutěží, desetibojař Sýkora během ní.

Že vše není v pořádku, naťukli i někteří reprezentanti. Čtvrtkařka Lada Vondrová po vyřazení v semifinále poukázala na odlišné metody v jiných zemích: „Ostatní mají lepší zabezpečení, co se týče výživy, lékařů, všech technických věcí. Dělají to daleko chytřeji než my. Jejich realizační tým je prostě úplně jiná nota. My jenom běháme jako blbci, prostě se za tím honíme.“

Poukázala tak na zvyšující se konkurenci i propracovanější metody soupeřů. Pověstná hra na nejmenší detaily, populární téma z profesionální cyklistiky posledních let, jednoznačně dobývá i atletiku.

Není špatné o tom mluvit.

Naopak, jedině tak se mohou najít řešení.