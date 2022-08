Štěstí mi uteklo při přešlapu, medaile byla nízko, mrzelo zklamaného Jušku

Helcelet: Při tyči jsem se bál, že je to konečná Na samém konci dvou desetibojařských dnů svítil na jeho kontě pěkně zaokrouhlený zisk 8000 bodů. Adam Sebastian Helcelet byl druhým českým atletem, jehož soutěž v úterním večeru vyvrcholila medailovými boji. Po konečném jedenáctém místě byl zklamaný a zároveň i nadšený. „Cítil jsem se určitě na víc,“ ujišťoval. „Jenže proti byly disk a tyčka. Ta mě zradila stejně jako minulý rok na olympiádě v Tokiu. Prostě závod jako přes kopírák.“ V tyči zapsal v Mnichově jen 460 centimetrů, což bylo málo. „Aspoň 480 jsem měl určitě skočit, spíš 490. A na nějaký lepší výsledek bych musel dát pět metrů, bez nich už to dnes nejde,“ dumal. Zároveň však dokázal najít i pozitiva. Předně: že vůbec dokončil. „Po mém hloupém zranění v přípravě (pobolívala ho achilovka) je ještě 8000 dobrých. Nebyl jsem si úplně jistý, jestli zvládnu deset disciplín. Při prvním pokusu v tyči mě totiž hodně zabolelo v zádech, až jsem myslel, že to bude konečná. Naštěstí jsme záda ještě dali do kupy, abych mohl celý závod dokončit.“ A pak zde byla samozřejmě naprosto pohlcující atmosféra ve vřícím kotli Olympijského stadionu s více než 50 tisíci diváky. „Že jsem mohl tohle všechno zažít, bylo naprosto skvělé. Ať už loučení domácího Abeleho (mistra Evropy 2018) nebo vítězství Kaula. Němci vytvořili skvělou kulisu. Abeleho rozlučka byla naprosto dokonalá, takhle bych chtěl taky jednou končit.“