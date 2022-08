Finská vlajka, pak šesté místo. Mäki: Britce se za můj dres zadrhl prstýnek

Právě pro takové závody před úžasnou kulisou nádherného stadionu celý rok dřete, Kristiino?

Přesně tak. Dvanáct holek si ve finále myslelo na medaili, jenže ty medaile mohly mít jen tři. Bylo by hezké, kdyby mi to cinklo, ale myslím, že k tomu musím dojít postupně. Teď se hlavně raduju z mého zatím nejlepšího výsledku na velké akci. A zároveň vím, že je dál na čem pracovat.

Je pro vás šesté místo z mistrovství Evropy víc než olympijské finále?

To neumím srovnat, protože v Tokiu jsem nejprve zaběhla úžasný semifinálový běh, doslova v transu, jenže ve finále jsem pak doběhla úplně hotová. Evropa je zase jiná soutěž. Každý rok se navíc nacházíte v jiném rozpoložení.

Po zklamání ze světového šampionátu v Eugene je pro vás Mnichov každopádně velkým zadostiučiněním, že?

Rozhodně. Spravila jsem si chuť. Nejhorší je, že celý rok na něco dřete a potom je to ve čtyřech a půl minutách pryč a může následovat velké zklamání jako v Eugene.

Přes které někdy není jednoduché se přenést...

Není. Přesto musíte jít druhý den zase běhat a trénovat, i když na to nemáte myšlenky a jste po závodě naštvaný sám na sebe. Ale pak přijdou i takovéhle lepší dny jako tenhle v Mnichově, které vážně stojí za to. Dny, kdy vím, že jsem bojovala až do cíle a nechala na dráze všechno.

Vyhovovalo vám tempo, které favoritky finále nasadily?

Bylo dost podobné rozběhu, nic extra rychlého, takže pro mě vyhovující. Jediné, co se mi nelíbilo, byl vběh do poslední stovky, kdy mě Britka (Ellie Bakerová) chytla zleva za dres a asi tři čtyři kroky chtěla padat. V tu chvíli jsem si říkala: Hlavně nesmíš sama spadnout.

Vyříkaly jste si to po závodě?

V cíli se mi omlouvala. Prý se jí za ten dres zadrhl prstýnek. Asi by se s tím dalo něco dělat, možná bychom mohli i podat protest, ale nic moc by to neřešilo. Bez toho konfliktu bych možná mohla doběhnout pátá, a ne šestá, ale já jsem i tak spokojená.

Předtím jste se ve skupině finalistek držela spíše vzadu, okolo devátého místa. Věřila jste si na silné poslední kolo?

Po startu jsem se na tu pozici zařadila a nebyl důvod ji měnit. Pak šla dopředu Laura Muirová a postupně se zrychlovalo, ale já chtěla útok nechat na poslední kolo. V tom nebyla žádná taktická chyba. Akorát když jsem chtěla poslední kolo zatahovat, měla jsem od té Britky lehce zataženou brzdu. Jinak jsem však sledovala, že některé holky už nemůžou. Proto jsem si do cílové rovinky věřila.

Stíháte tedy pozorovat řeč těla soupeřek okolo vás?

Všech jedenácti ne, ale spoustu těch holek dobře znám a poznám, jestli v tom běhu sedí, nebo se odrážejí. Třeba na Rumunce Boboceové, se kterou jsem letos byla i na soustředění, jsem viděla, že jí to moc nechutná.

Před závodem, při představování finalistek patnáctistovky, za vámi organizátoři na videoprojekci zobrazili finskou vlajku místo české. Víte o tom?

Ne, nevšimla jsem si. Opravdu? Tak to asi budou mít ve Finsku radost. Možná si spletli dresy, Finové mají také bílomodré.

V televizní grafice nicméně byla u vašeho jména česká vlaječka.

Aha, tak to asi někdo nakombinoval. Nejvíc asi ta finská vlajka potěší tátu. Ne že by byl naštvaný, že jsem se rozhodla reprezentovat Česko. Říká, že jsem především jeho dcera a že je jedno, jaká je u mého jména vlajka. Ale přesto, myslím si, že ho ta finská potěší.

Mezi rozběhem a finálovým kláním byly v Mnichově nezvykle tři dny volna. Jak jste je trávila?

Po rozběhu jsem měla docela rozbité nohy. Ve středu už jsem se cítila líp a ve čtvrtek na rozcvičení jsem měla pocit, jako bych v pondělí vůbec neběžela. Ty tři dny jsou hodně znát. Docela by ale stačil i jeden den pauzy.

V Mnichově jste měla také rodinu, včetně malého syna Kaapa. Vídali jste se během těch volných dnů, nebo jste se radši soustředila na závod?

Jo, viděli jsme se každý den. Oni se byli koupat, já se na ně byla dívat. Rozhodně mi jejich přítomnost pomohla psychicky, že jsem nemyslela jen na běhání. Šlo o dobré rozptýlení.

I před finálovým závodem jste je na tribuně zaregistrovala?

Viděla jsem mamku, protože ta má vlajku s mým jménem, kterou je docela lehké najít. Takže zhruba vím, kde seděli.

Váš výsledný čas 4:05,73 byl opět na velmi dobré úrovni, tedy v rozmezí 4:04 až 4:05, jak letos opakovaně běháte. Dá se z této stability v příštím roce odrazit ještě dál?

Myslím, že určitě. Do loňského roku se mi stávalo, že jsem vždycky až ke konci sezony jednou běžela za 4:06 a bylo to pro mě úplně wow, protože předtím jsem měla během roku výkonnost kolem 4:09 a 4:10. Z mé letošní vyrovnanosti okolo 4:04 se rozhodně dá odrazit k ještě lepším časům. Teď je potřeba umět kilák za 2:40 a nezpomalit, abych běhala patnáctistovku i pod čtyři minuty.

Na takové časy nyní myslíte?

Rozhodně, ale musí se na ně sejít hodně věcí. Potřebujete, aby bylo teplo, bezvětří a aby šlo o závod, kde čelo běží na výkon okolo 3:57.

Co vás ještě do konce sezony čeká?

Osmistovka ve Štětíně, kde bych si chtěla vylepšit osobák. A uvidím, jestli mě manažer ještě dostane na nějakou Diamantovku. Potom přijde finále extraligy, a to bude pomalu asi tak všechno.

Šesté místo z mistrovství Evropy by vám mělo vylepšit pozici ve světovém žebříčku a tím pádem i pomoci do startovních listin budoucích Diamantových lig. Je to tak?

Věřím, že bude dobrým základem pro jednání o mých dalších startech, i když si myslím, že to vždycky není jen o tom. Ale třeba minulý rok mi manažer říkal, že finalistka olympiády se mu líp dostává na závody.