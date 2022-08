Vondrová změnila přípravu: Jenom běháme jako blbci. A ostatní nám utekli

Skončila čtrnáctá v čase 51,83, za postupem zaostala o necelých sedm desetin. „Byla jsem připravená dobře, tréninky vypadaly super, dali mě do kupy i zdravotně, takže to byl asi nějaký osobní zkrat,“ litovala.

Loni ovládla mistrovství Evropy do 23 let, letos v této kategorii končí. Ukázala, že potenciál má. Jenže poznává, že někdy trvá, než jej naplno rozvine i mezi dospělými.

Však i od Polky Anny Kiełbasińské, druhé nejrychlejší ženy semifinále, po závodě slyšela: „Ve sportu jsi někdy nahoře, někdy dole.“

„Ale mně přijde, že teď se držím jen dole,“ reagovala Češka.

Kvalita na úkor objemu

Aby se vyšvihla zpět vzhůru, bere si inspiraci právě od úspěšně Kiełbasińské, která se připravuje ve skupině s Nizozemkami v čele s fenomenální Femke Bolovou, která vedle čtvrtky překážek umí i hladkou.

„Mají lepší zabezpečení, co se týče výživy, lékařů, všech technických věcí. Dělají to daleko chytřeji než my,“ poznává Vondrová.

„Když vidím jejich realizační tým, tak je to prostě úplně jiná nota. My jenom běháme jako blbci, prostě se za tím honíme.“

Čtvrtkařka Lada Vondrová v rozběhu na mistrovství Evropy v Mnichově

Vondrová proto pod vedením trenéra Jaroslava Jóna zkraje roku zavelela ke změně.

„Teď dbáme i na výživu, suplementaci a technické věci. Já jsem prostě malá bílá sprinterka, která, i když si vyrve nohy z pr*ele, tak pod padesát nepoběží. Takže to musím nahnat všemi možnými věcmi okolo. Takhle na to musíme jít.“

ME v atletice 2022 Příloha iDNES.cz

Vedle toho česká atletka upravila i samotnou přípravu na dráze.

„Začali jsme běhat víc do kvality. Mám nalítáno strašné objemy, které se už nedaly zvyšovat, nevydržela jsem je. Teď běháme víc speciálních úseků a myslím, že se to projeví. Celou sezonu se cítím jako jiný člověk, pracovali jsme i na technice, moc mě to baví.“

Tímto směrem se chce ubírat do her v Paříži v roce 2024, kde by ráda prorazila. Nemyslí si, že by k projevení úprav potřebovala delší dobu.

Čtvrtkařka Lada Vondrová (vpravo) finišuje v semifinále mistrovství Evropy v Mnichově.

„Dokud se budu tréninkově zlepšovat a budu zdravá, tak jelikož je mi pořád 22 let, tak v Paříži by to snad mělo celé vyvrcholit. Je to za rohem, není na co čekat.“

Ovšem v současné konkurenci vyžaduje výraznější zápis na čtvrtkařské světové scéně fůru dřiny a právě i precizní tréninkové metody. „Přijde mi, že se to celé hnulo dopředu. A nám to dost uteklo,“ cítí Vondrová.

Do patnácti fotbalistkou

K přechodu na novou cestu se odhodlala ještě v relativně mladém věku, má tak dost času, aby neprobádané území prozkoumala a odhalila jeho možné výhody.

Dosud se jí to dařilo, svou sportovní dráhou píše poutavý a rovněž úspěšný příběh. Do patnácti hrála fotbal, když se v něm chtěla posunout na vyšší úroveň, přihlásila se na atletiku.

„Tři čtvrtě roku jsem pak docela složitě kombinovala fotbalové zápasy a atletické závody, než zranění z fotbalu mé rozhodování rozseklo. Od šestnácti jsem jen atletkou,“ vyprávěla, když poprvé nakukovala do světa vrcholové atletiky.

Čtvrtkařka Lada Vondrová po rozběhu na mistrovství Evropy v Mnichově

Tehdy se psal rok 2019 a Vondrová coby dvacetiletá získala stříbro na mistrovství Evropy do 23 let. Loni tento šampionát ovládla a kvalifikovala se na hry do Tokia.

Letos chce stáhnout svůj osobní rekord pod hranici 51 vteřin, ale cíle zatím nedosáhla. Maximum si zlepšila o setinu na 51,13.

„Na takové úrovni se to nekrouhá po sekundách,“ poznamenala v Mnichově k rozvoji své kariéry.

Proto věří, že nový impuls získá překopáním starých pořádků. A že práci zúročí za dva roky v Paříži.