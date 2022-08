Partnera porazila migréna, vzdal. Mäki vylepšila rodinnou náladu: Forma je

O den dříve byla v jejím rodinném klanu nálada mnohem horší.

Filip Sasínek, životní druh Mäki, v průběhu pátečního rozběhu mužů na 1500 metrů zkolaboval, vybočil z oválu, vzdal, usedl na židli vedle dráhy a ocitl se v péči zdravotníků.

Co se s ním stalo?

„Měl bolest hlavy,“ vysvětlovala Mäki. „Manažer už při rozcvičení viděl, že Filip má mžitky před očima a omdlívá.“

Sasínek na takové migrény trpí poměrně často, ještě nikdy jej však nepostihla při závodě.

„Když jsem ho viděla, jak se chytl za nos, bylo mi jasné, co se s ním děje,“ popisovala jeho partnerka. „Divila jsem se, že vůbec nastoupil, protože jakmile ho tahle migréna chytne doma, nemůže dělat vůbec nic. Stalo se mu to už, když jsme jeli na pětku do Opavy. Ležel tehdy v autě úplně hroznej a já mu říkala: Má cenu, abys běžel? Jenže jakmile ten stav odezní, je zase úplně v pořádku - a tu pětku pak zvládl pod čtrnáct minut.“

V Mnichově spolu bydlí na pokoji a k jejich interní pohodě pondělní patálie rozhodně nepřispěla.

„Jasně, že se vám lépe odchází na stadion, když panuje pozitivní nálada, ale v tomhle musí být člověk i trochu sobec a neohlížet se, nenechat se takovými věcmi rozhodit,“ řekla finalistka her v Tokiu.

Sasínek ještě spal, když v úterním ránu zamířila z hotelu na dopolední rozběhy mílařek.

A z těch se stala nemilosrdná bitva.

To je strašná raketa

Dva běhy, z každého čtyři přímo postupující do finále a další čtyři s nejlepšími časy. „Ale na to finále je nás tu těch dobrých moc,“ uvědomovala si Mäki.

Diana Mezuliáníková, semifinalistka mistrovství světa, se o tom přesvědčila nejdříve. Dlouho se v prvním rozběhu držela na postupové druhé příčce. „Aspoň mi nikdo nemůže vytýkat, že běhám zezadu,“ pousmála se.

Věřila si, že si pozici na čtyřech postupových místech pohlídá. „Bohužel, pak mě holky přefinišovaly.“

Skončila šestá a časomíra jí ukázala výkon 4:07,37.

Vyčerpaná mílařka Diana Mezuliáníková po rozběhu mistrovství Evropy v Mnichově

To by mi mohlo stačit na postup časem, doufala. Stejnou víru živila i Španělka Marta Lópezová, druhá žena evropského žebříčku a kandidátka na titul, která doběhla o místo před Mezuliáníkovou.

Obě stály a čekaly, co ukáže druhý běh.

Pak se Lópezová rozplakala, až ji musel objímat a uklidňovat španělský reportér.

A také Mezuliáníková věděla: Končím.

Postupovým časem totiž bylo posléze dokonce 4:04,90.

„To je strašná raketa,“ ulevila si Češka. „Přitom na Evropě v Berlíně jsem šla do finále za 4:09. Těch mých 4:07 tady není žádná ostuda, jenže měla jsem smůlu na pomalejší běh.“

Mäki naopak ze svého druhého rozběhu pronikla do finále i ze sedmého místa. Čas 4:04,40 to bezpečně zajišťoval.

Deset holek na třetí medaili

Unavené nohy se sice Mäki ještě trochu podlamovaly, když mířila ze stadionu mezi média, ale zároveň se usmívala: „Dneska dobrý. Věděla jsem, že forma je a že když to úplně nepodělám, mělo by to jít. Přitom ten náš běh byl dost dobře obsazený. Připadal mi těžší než první rozběh.“

Výhodou aktérek druhého rozběhu bylo, že znaly časy, které je posunou dál. Každých sto metrů mohly na malých časomírách u trati kontrolovat mezičasy.

„Když jsem probíhala kilákem, pomyslela jsem si, že už nemůžeme zpomalit natolik, abychom byly horší než ty zatím postupové z prvního běhu.“

Na rozdíl od Mezuliáníkové útočila ze zadních pozic. Při náběhu do cílové rovinky byla devátá, potom předběhla dvě soupeřky a mohla se radovat.

V pátečním finále čeká třicetiletou běžkyni další velká bitva.

„Pérezová vypadla? Jo?“ překvapeně zareagovala. „Aha. Tu jsem tipovala na medaili. Tak nic. Ale stejně to bude pořádně nabité finále. Pro mě jsou dvě jasné holky na medaili Laura Muirová a Sofia Ennaouiová. Ta třetí medaile je k dispozici, jenže já nás tam na ni dalších deset.“

Sebevědomí Mäki dodává, že čas okolo 4:04 zaběhla letos už popáté. Ví, že je schopna předvádět ho opakovaně.

„A když se všechno sejde, může to z něj ustřelit na ještě lepší výkon. Ve finále se může stát všechno. I zázraky se občas v životě dějí. Budu prostě bojovat o co nejlepší umístění.“