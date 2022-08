Příběh chodce Hlaváče: studuje biomedicínu, mezi tréninky brnká na kytaru

Ďurdiaková na trati zvracela, ale dokončila Chodkyně Tereza Ďurdiaková začala závod na 35 kilometrů na mistrovství Evropy v Mnichově slibně, dlouho se pohybovala kolem šestého místa. Jenže pak klesla na konečné dvanácté místo. Zaznamenala čas 3:01:19. „Asi bych měla být spokojená, ale od mistrovství světa jsem měla spoustu zdravotních problémů, takže můj start v Mnichově byl nejistý ještě týden před závodem. Ale chtěla jsem to zkusit, zabojovala jsem, co jsem mohla. Bez tréninku a bez dobré váhy to asi nešlo líp,“ zhodnotila. Před třemi týdny se na MS v Eugene do cíle pětatřicítky nedostala, skončila v péči lékařů. V mezidobí se z náročného závodu nestihla plně zotavit. „Jsem spokojená, že jsem dokončila, protože jsem v průběhu zvracela.“ Z nevolnosti vinila přetrvávající zdravotní problémy i horké počasí. „Teplo jsem začala pociťovat hlavně na poslední pětce, ale tam už mi bylo tak zle, že mi to bylo jedno.“