Říkalo se, že jsem vtipná, vzpomíná Jitka Asterová na pořad o sexu

„V éteru je to něco jiného. Já mám pocit, že jak mě ti lidé nevidí, tak mě ani neslyší,“ vysvětlila Jitka Asterová v primáckém pořadu Show Jana Krause a upřesnila, že její pořad vysílaný v poledne byl možná spíš o vztazích než o sexu. „Navíc jsem tam měla ještě poradce, se mnou tam svého času dělala i Evička Holubová a pan doktor Plzák.“

Za svůj úspěch vděčil Sexy život mimo jiné tomu, že ho herečka dokázala dělat s humorem. „Říkalo se, že jsem vtipná,“ prohlásila s tím, že po skončení pořadu nedostala v rozhlasovém vysílání deset let žádnou další příležitost. Zato se ovšem začala věnovat velice intenzivně józe. Dokonce si udělala zkoušky, takže nyní může sama lekce jógy vést.

„Dělám to ale jen pro kamarády. Jsem ráda, že se s nimi uvidím, něco si řekneme a zároveň cvičím s nimi, takže dělám něco i pro sebe. Mám jógu zdarma a s nimi si popovídám. To je fajn a taky to, jak na nich vidím pokroky,“ řekla.

Kromě toho se Jitka Asterová věnuje divadlu. „Nikdy jsem neměla stálé angažmá. Teď hostuju na Kladně ve Vraždě v Orient expresu od Aghaty Christie v režii Petra Mikesky. Pak ještě hraju v Divadle Na Maninách a občas chodím jako starší modelka,“ prozradila.



Na závěr se Jan Kraus ještě vrátil k jejímu kdysi slavnému pořadu o sexu a k tomu, jaký to mělo vliv na její osobní život. „Takto introspektivní nedokážu být, ale jednu dobu, když se mě někdo na to ptal, jsem odpovídala, že si myslím, že se mě muži začali třeba bát, protože mě považovali za nějakou odbornici. Ale já nejsem odbornice na nic,“ dodala a zároveň připustila, že měla u mužů vždycky spíše úspěch.