Bouřky jsou ve vztahu potřeba, pročistí vzduch, popisuje česko-indický pár

Vzpomínáte si na moment, kdy jste se poprvé potkali? Co jste si jeden o druhém pomysleli?

Kabir: Ano, vzpomínám. Bylo to v roce 2015 v indickém státě Goa. Míša sem přijela studovat jógu a já zde v té době učil a staral se o chod jógové školy. Nebyla to ale láska na první pohled. Zpočátku mi připadala nedostupná a vlastně i namyšlená. Když jsem na ni totiž poprvé zamával a pozdravil ji, ani neodpověděla!

Míša: Neviděla jsem tě! Mně připadal Kabir zpočátku taky namyšlený. Nosil se tam jako páv, působil na mě jako macho. Říkala jsem si: Tak takového nikdy! No a podívejte na našeho syna. Nikdy by mě nenapadlo, že to takto dopadne. V Indii jsem byla v té době už potřetí a nikoho jsem nehledala. Chtěla jsem se soustředit jen na jógu.

Druhé setkání pro nás bylo zkouškou, jestli spolu vážně chceme být. A přiznávám, že jsem byla trochu nervózní. Obavy mě přešly, když jsme se na letišti objali. Michaela Bharti lektorka jógy