Co nevidět, 21. října, vyjde vaše první kniha Jak přežít svého muže.

Ano, a moc se na to těším. Je to ženský román. Považuji ho za křehký příběh a kamarádi, kteří ho četli, zase za divokou jízdu na toboganu. Podle nich je kniha víc než otevřená, což mám ráda, protože se i taková snažím být. Je zábavná, možná v několika ohledech strašidelná. Moji známí mají vlastně pravdu – je přesně jako jízda na toboganu.