Csáková: Nenechám si kvůli testování šťourat v hlavě špejlí. Řídí to Gates

„Facebook se mě vždy ptá, když vám chci něco sdělit, co se mi honí hlavou? Tak já ti to tedy Facebooku povím. Nenechám si v rámci plošného testování šťourat v hlavě špejlí, protože ti, co to nařizují, jedou podle scénáře Billa Gatese a WHO a zadruhé do mě ani do mých dětí nebude nikdo rvát žádnou vakcínu, která je ba naopak kontraproduktivní. Vy, co máte otevřené oči, víte. Nesmíte se bát chránit své děti, své zdraví, vaše životy!!!“ napsala zpěvačka na sociálních sítích.

Zatímco Csáková kritizuje plošné testování a vakcinaci, její kolegyně Bára Basiková se ostře vymezovala proti nařízením vlády. Vyzvala své sledující, aby se vzpamatovali. Podle zpěvačky říkají odborníci něco jiného než politici a média.

Basiková si přála, aby covidem-19 onemocněla a měla už tuto zkušenost sama za sebou. To se jí nakonec povedlo a kvůli ní muselo být pozastaveno natáčení show Tvoje tvář má známý hlas. Zpěvačka neměla žádné příznaky nemoci a že ji prodělala, se ukázalo na základě výsledků testů na protilátky.

„To, že máme deset dnů pauzu, a nikomu nic není, mi přijde nesmyslné. Ale vláda tak nařídila, naštěstí máme tři díly předtočené dopředu. Ale současné restrikce jsou nepřiměřené. Vypuknul tady mor? Denně umírají tisíce lidí? Ne. A ta panika, strach, zákazy, ztráty zaměstnání a neustálé karantény jsou mnohem, ale mnohem horší než ta nemoc sama,“ citoval Basikovou Super.cz.

Zpěvačka Lucie Bílá zpočátku tvrdila, že covid-19 je jen blbá chřipka, sama měla jen lehčí průběh nemoci. Její kolegyně Hana Zagorová, která skončila i v nemocnici, naopak prohlásila, že nákaza koronavirem člověka hodně oslabí. Zagorová vyzvala k tomu, aby lidé dodržovali všeobecně důležitá hygienická pravidla a chránili tak hlavně starší lidi ve svém okolí.