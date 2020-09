V Česku zemřelo s covidem dvě stě lidí, to je katastrofa? zlobí se Basiková

„Lidi, vzpamatujme se! Omlouvám se, ale hned v úvodu budu sprostá. Musím být sprostá. To už jinak nejde! At’ už jdou všichni, co otravují s koronavirem a šílenými zprávami o něm, do prdele! At’ už drží hubu a neotravují nás těma katastrofickýma kecama. At’ už nás přestanou děsit, ničit, připravovat o zdravý rozum a o práci! Tohle má bejt jako co? Máme se všichni zhroutit? Proč?“ začala svůj emotivní příspěvek na Instagramu Bára Basiková.

„O víkendu jsem přečetla pár rozhovorů s chytrými lidmi, většinou lékaři, také s hygienikem a imunologem, viděla jsem na netu rozhovor s velmi povolaným člověkem. Proč říkají úplně něco jiného než to, co nám vnucují politici a ostatní panáci v televizi? Co to má znamenat? Je to spiknutí? Proč se máme bát?“ pokračuje zpěvačka s tím, že podle jimi zmiňovaných odborníků není koronavirus nebezpečnější než silná chřipka, infekce nebo jiná viróza.

„Zdravý člověk ve středním věku nemá při nakažení vážnější problém. Nemoc proběhne a zase zmizí. Samozřejmě ti, kteří již nějakou nemoc mají nebo jsou již ve vyšším věku, se musí chránit stejně tak, jako když bývají na podzim chřipkové epidemie. A to je celé. Nemoci a smrt jsou součásti našeho života. Byly, jsou a budou, a my to nezměníme. A že v Čechách zemřelo dvě stě lidí na koronavir, když nás je tady deset milionů? To je nějaká hrozba, nějaká katastrofa?“ napsala Basiková a postěžovala si, že se Česko nepostavilo k situaci s šířením koronaviru stejně jako například od začátku promořující Švédsko.

„Tam už to mají díky tomu za sebou a dávno už jsou dál. V televizi, kde natáčím, nám dělají testy každý týden a už nás to všechny strašně štve. A já si tajně přeji, abych už ten covid taky chytla a už to měla za sebou. Já chci covid!“ dodala zpěvačka.

U příspěvku se okamžitě objevily desítky podpůrných, ale i velmi nesouhlasných komentářů. „Vážená dámo, dělá se s tím takový kravál z důvodu, že nikdo neví, jaké bude mít následky působení viru na lidstvo. Při rakovině, plicních nemocech a podobně existují léky, kterými se dají nemocní zachránit. Tady nikoli. Tak přestaňte lamentovat a pateticky nadávat,“ píše jeden z uživatelů.

„Jsem doma s covidem. A nemyslím, že je to jen chřipečka. Chová se nevyzpytatelně. Jeden den je mi trochu líp a druhý den nemůžu vstát z postele. Pro bolesti nohou a zad se nedá spát ani ležet. Jsem na tom takto už sedmý den a pořád mám horečky. I když teď už pod 38. Takže to není jen tak lehká nemoc. Nezlehčovala bych to,“ zní další z komentářů.

Mnozí diskutující s Basikovou a jejím názorem naopak souhlasí. „V dnešní době by se měl bát člověk jiných nemocí. Nikdo neřeší, kolik umře lidí na rakovinu nebo na něco jiného. Všichni odejdeme z tohoto světa. Hodně lidí by se mělo nad sebou zamyslet,“ píše sledující zpěvačky.

„Souhlasím s tím, že covid je dost slušně nafouknutá ‚senzace‘, díky které nám spousta nebezpečnějších záležitostí uniká,“ dodává další.

První případy koronaviru se v Česku objevily 1. března. Tři týdny po potvrzení první nákazy, 22. března, byl ohlášen první mrtvý, u kterého testy potvrdily přítomnost koronaviru. Šlo o pětadevadesátiletého muže, který trpěl řadou zdravotních problémů.

Počet mrtvých s potvrzenou nákazou koronavirem rostl především v jarních měsících, první stovku překročil za sedmnáct dní od prvního úmrtí (38 dní od prvního výskytu). Už 17. května překročil počet zemřelých hranici 300, tedy za osm týdnů od prvního úmrtí a jedenáct týdnů od prvního výskytu nemoci v ČR. V několika dnech činil počet zemřelých i více než deset denně. Dalších sto lidí s covid-19 zemřelo během následujících téměř čtrnácti týdnů, 401 úmrtí oznámilo ministerstvo zdravotnictví 18. srpna, přes 500 úmrtí bylo 20. září.