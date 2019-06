Češi si neoblíbili titulky, protože mají rádi své herce, míní Alexej Pyško

V kolik hodin pravidelně vstáváte?

Díky našemu psovi mezi čtvrtou a pátou ráno. Procvičuji každé ráno hlasivky kávou a cigaretkou.

Jste rodák z Ostravy. Vracíte se tam někdy?

Ano. Několikrát do roka. Nejraději s ženou Janou jezdíme do Beskyd, kde máme jedno své úchvatné místečko.

Platí stále, že Ostravsko je rázovitý region?

Svým způsobem ano. Jsou na sebe velice pyšní. Ostravu mám rád. Nejenom proto, že jsem měl angažmá v ostravském divadle. Také se mi líbí, jak Ostrava kulturně žije.

Sledujete politiku?

Od tohoto tématu bych raději úplně upustil.

Rozčilujete se často?

Mám trochu horkokrevnější povahu po své mamince z východního Slovenska. Takže to sem tam bouchne.

Používáte sociální sítě?

Tak trochu. Všechno si spravuji sám. Internet používám jenom pro svoji potřebu a napsání emailu. Sem tam se kouknu na Facebook.

Kolik máte pro sebe času?

Vlastně celý život. I když to občas řídí manželka, já se rád přizpůsobím.

Dotazník pro Alexeje Pyška Jakou plánujete letos dovolenou?

V Česku. Hrajete občas kamarádům Bruce Willise?

Ne. To ne. Smrtonosná past nebo Šestý smysl?

Šestý smysl. Kde je podle vás největší klid?

V přírodě. Kam jste naposledy vyvezl svoji ženu?

Na chalupu. Vajíčka a párky nebo vločky?

Vajíčka a párky. Horko nebo zima?

Oboje.

Jaký je český dabing?

Český dabing má obrovskou a krásnou historii. Současná technika poskočila obrovsky dopředu. Tím, že existuje několik desítek televizních kanálů, je té práce opravdu hodně.

Proč si podle vás Češi neoblíbili titulky?

Protože mají rádi své herce a dabéry. Vezměte si například legendární hlas pana Františka Filipovského a to, jak uchopil dabing francouzského herce Louise de Funèse.

Stál jste u zrodu Shakespearovských slavností. Jak jste se k tomu dostal?

Po sametové revoluci s tím přišel Tomáš Töpfer s Janem Kačerem. Přišli na to, že je na hradě u dnešního nejvyšší purkrabství krásný prostor. Tam jsme si zahráli dvě léta po sobě Sen noci svatojánské.

Co chystáte na letošní léto?

S naší menší divadelní společností jsme se rozhoupali, tak jedeme s jedním představením do Losin. Kolegové z divadla Kalich navíc přišli s neuvěřitelnou myšlenkou, která mě chytla, a tak letos proběhne také první ročník Hvězdného léta pod Žižkovskou věží. Je to festival plný krásných her a skvělých kolegů, kteří na něm vystoupí. Nebude chybět ani naše divadelní společnost.

Máte divadelní prázdniny? Odpočinete si trochu?

Herecká práce je o tom, že nevíte kam dřív skočit. Teď budu chvíli odpočívat po čtyřech letech krásného natáčení seriálu Rapl se scenáristou a režisérem Honzou Pachlem.

Doporučil byste mladým lidem, aby šli studovat herectví?

Z vlastní zkušenosti vím, že je to riziko. Těch adeptů je v dnešní době tolik, že jim vůbec nezávidím.

