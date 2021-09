Pražská zoo slaví 90 let, prvním zvířetem byla vlčice z Ukrajiny

Zoo Praha v úterý 28. září oslaví 90 let od prvního provizorního otevření. O umístění zoo rozhodl dar velkostatkáře, do té doby se uvažovalo také o Letné, nebo Štvanici. Oslavy otevření Zoo Praha začnou již dopoledne a ponesou se v duchu 30. let minulého století.