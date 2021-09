Pytláctví na vrcholu. Co jsem teď viděl v Africe, jsem nezažil, říká šéf zoo Bobek

Které zvíře se v pražské zoo dožilo nejvyššího věku?

Asi nejstarším zvířetem, nejen v tuto chvíli, ale i historicky, je želví samec Eberhard, kterému je určitě přes 80 let a možná i mnohem víc, takže je možná starší než zoo. Dalším nejstarším zvířetem je slonice Gulab, která sem přišla z Indie jako mládě v roce 1966 a dnes jí je přes šedesát. Ale byla tu i zvířata, která se dožívala vysokého věku a u kterých byste to nečekali, třeba samice plameňáka kubánského s označením FHF u nás žila téměř 52 let – a to k nám přišla již jako dospělá.

Díky pozdějšímu otevření jsme se „neušpinili“ lidskými zoo. Řada starších zahrad má v historii temnou skvrnu, protože předváděly příslušníky různých etnik jako exponáty. Miroslav Bobek ředitel Zoo Praha