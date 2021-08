Mládě ježury vylíhnuté z vejce se živí matčiným mlékem a můžete ho vidět

Mohlo by se zdát, že se ježury australské v Zoo Praha objevily až s loňským otevřením nového pavilonu Darwinův kráter, ale není tomu tak.

Pražská zoo chová ježury už od 50. let minulého století. Jedna z těch, které přivezl profesor Veselovský přímo z Austrálie, se tu dokonce dožila padesáti let. S rekonstrukcí pavilonu byl pak jejich chov na čas přerušen a v roce 2013 se ježury zabydlely v noční části pavilonu Indonéská džungle. Odtud se loni přesunuly do Darwinova kráteru a letos v dubnu se tu po těch desítkách let chovu konečně narodilo první mládě. Není to totiž jednoduché, v minulém století se ježury podařilo v Evropě odchovat pouze jednou, v tomto je zatím odchovaly všeho všudy tři zoologické zahrady.

A je co obdivovat, protože ježura je skutečně tvor velice zvláštní: mládě se líhne z vejce, které samice nějaký čas nosí v břišním vaku, jenž se jí pro tuto příležitost jen dočasně vytvoří, dokud se mládě z vejce nevylíhne. Poté se mládě krmí mateřským mlékem, ale ne ze struku, ten totiž ježury nemají. Matka mléko volně roní kůží v oblasti takzvaného mléčného políčka, odkud ho mládě slízává svým dlouhým jazýčkem.

Stejně to probíhalo a probíhá u prvního pražského odchovávaného mláděte, kolem něhož chovatelé našlapují doslova po špičkách. „Jde o velmi složitý odchov a čeká nás stále ještě několik důležitých měsíců. Mládě je ještě závislé na matce, a to bude až do devíti měsíců, zhruba v sedmi měsících začíná přijímat pevnou potravu. Tyto přechody pro nás budou nejkritičtějším obdobím,“ popsal ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek.

Termíny vážení ježury v Darwinově kráteru pro návštěvníky Zoo Praha:

vždy ve 14:30 ve dnech 5. září, 12. září, 22. září a 26. září 2021.

Přesto Zoo Praha svým návštěvníkům zprostředkuje naprosto unikátní zážitek – v předem dané dny a hodiny je možné se přijít na historicky první mládě ježury australské do Darwinova kráteru podívat.

Chovatel David Vala při vážení mláděte ježury australské v zázemí Darwinova kráteru

Návštěvníci ho zastihnou při pravidelném vážení, které by proběhlo tak jako tak, a uvidí ho za sklem. Aktuálně je mláděti téměř pět měsíců, bodliny má stále výraznější a při zatím posledním vážení koncem minulého týdne vážilo 770 gramů. V dospělosti může mít zhruba dva až pět kilogramů.

107. den svého života mládě vážilo 473 gramů.

O svém prvním odchovávaném mláděti ježury vědí chovatelé v pražské zoo od počátku naprosto vše. „Oproti kolegům z jiných zoologických zahrad máme o mláděti přehled hned od jeho vylíhnutí, díky kamerám umístěným v noře. Odchov v jiných zoo byl sledován až po několika týdnech od vylíhnutí a pro nás jsou to zcela nové poznatky o chování mláděte i jeho matky,“ přibližuje chovatel David Vala.

Ježura je schopna cítit elektropole Podobně jako australský ptakopysk podivný, patří i ježury a paježury mezi elektrosenzibily, a to jako jediní suchozemští savci. Svou kořist, termity a mravence, totiž dovedou vypátrat podle slabého elektrického pole, které každý živočich mimoděk vytváří. Ježury ovšem mají na svém čenichu jen 400 elektroreceptorů, oproti 40 tisícům u ptakopyska.

Mládě zatím není nijak akční. Je zalezlé ve své noře, kde ho jeho matka jednou za čtyři až pět dní krmí. Jen co mládě ještě trochu povyroste, začne pomalu prozkoumávat expozici a přijímat stejnou potravu, jako jeho matka.

„Je to takový speciální mix: rozmixované vařené hovězí srdce, syrové vajíčko a spousta hmyzu, jehož složení každý den střídáme. Bývají to například cvrčci, sarančata nebo švábi,“ uvedl chovatel David Vala.

Nejen chovatelé mají radost, jak skvěle mládě ježury prospívá, vždyť se na začátku dubna vylíhlo z vajíčka velkého jen asi jako lískový oříšek nebo fazole. A i když je mládě stále ještě umístěno v zázemí pavilonu a zalezlé v noře, rozhodla se zoo pro pravidelné vážení ve vnitřní expozici Darwinova kráteru, aby měli i návštěvníci příležitost k jeho pozorování. Vzhledem k nočnímu způsobu života je totiž i dospělý pár ježur australských k vidění jen velmi vzácně.