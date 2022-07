Staré přístřešky na zastávkách budou nejdéle tam, kde je zaplacená reklama

Firma JCDecaux, která v minulosti vlastnila přes 600 zastávek, pronajímala reklamní prostor po balíčkách.

„Rozdělení do jednotlivých fází bylo předmětem dohody s firmou JCDecaux, která starší přístřešky vlastní. Nyní se odehrává druhá fáze z celkových tří. Harmonogram výměny, kdy a jaká zastávka se bude demontovat, byl závaznou přílohou smlouvy – Dohody o exitu mezi magistrátem a touto firmou. Obě strany, tedy u my, jsou tedy povinné ji plnit,“ uvedla pro deník Metro Petra Macháčková, mluvčí městské firmy – Technologie hlavního města Prahy (THMP), která má instalaci nových přístřešků u zastávek na starosti.

Česká dceřiná společnost francouzské firmy JCDecaux provozovala stovky přístřešků v metropoli na základě smlouvy z roku 1994, výměnou za jejich zajištění a údržbu a nájem městu na nich může provozovat reklamu. Smlouva skončila koncem loňského června, vedení města již předtím rozhodlo o tom, že pořídí vlastní mobiliář. Na jeho podobu město vypsalo designovou soutěž, prototyp poté nechalo umístit na Palackého náměstí.

Pořadí výměny zastávek pak bylo sestaveno především na základě konkrétních kampaní, respektive doby, do kdy a kde musí reklama ještě nějakou dobu vydržet. Firma totiž pronajímala reklamní prostor po balíčkách, který obsahoval například reklamu v každé městské části.

Obměna však nabírá zpoždění. Při nahrazování mobiliáře mělo po skončení smlouvy s firmou JCDecaux zmizet do začátku letošního roku přes dvě stě reklamních nosičů. JCDecaux to ale nestihla. „Je smutné, že město nedokáže zajistit, aby včas získalo potřebná povolení, i když pan primátor tvrdil opak,“ uvedl v květnu mluvčí JCDecaux Jiří Chvojka. Nové přístřešky instaluje dodavatelská firma Energovod CZ.

Město také stále řeší, kdo bude mít na starosti vypsání tendru na firmu, která bude na zastávkách provozovat reklamní plochy. Původně se mluvilo o tom, že by to měl být dopravní podnik, zřejmě to však bude THMP. Ta bude mít v každém případě na starosti údržbu nových přístřešků, na které by měla úzce spolupracovat s další městskou firmou Pražské služby.

„Půjde o postupnou výměnu kusu za kus, tedy nebude nutno rozkopat celou Prahu a řešit hrozbu, že by na cestující pršelo,“ uvedl loni radní pro majetek Jan Chabr (TOP 09). Celá výměna má být dokončena v polovině příštího roku.