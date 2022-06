V Praze začala další fáze výměny zastávek MHD, práce jdou podle plánu

Město stále řeší, kdo bude mít na starosti reklamu na přístřešcích, podle Jílka by to mohla být právě společnost THMP. Stovky přístřešků na zastávkách MHD provozovala společnost JCDecaux na základě smlouvy z roku 1994. Výměnou za jejich zajištění a údržbu a nájem městu na nich mohla provozovat reklamu. Smlouva skončila s koncem loňského června, vedení města už předtím rozhodlo o tom, že pořídí vlastní mobiliář. Výměna začala koncem loňského roku, THMP zatím podle Jílka dokončila výměnu asi stovky zastávek.

Celkem firma podle dřívějších informací vymění mobiliář na 690 zastávkách. Do konce prázdnin získá novou podobu dalších 234 z nich. Hlavní aktivitu podle ředitele firma THMP naplánovala na červenec a srpen, kdy bude v Praze menší provoz. V září pak větší práce v plánu nejsou. Zároveň by mělo do konce srpna bez náhrady z ulic zmizet 203 samostatných reklamních nosičů firmy JCDecaux. Po vyklizení většiny reklamích ploch z majetku Pražského dopravního podniku tak firma pv hlavním městě přichází i další luktrativní reklamní plochy.

V první fázi výměny se městu nepodařilo vyměnit tolik zastávek, kolik plánovalo, podle Jílka se ještě na jaře podařilo část zpoždění dohnat. Ředitel dodal, že nyní má firma ve skladu desítky přístřešků, což umožňuje lépe plánovat práce, než když dodavatel dovážel mobiliář přímo na stavby.

Město také stále řeší, kdo bude mít na starosti vypsání tendru na firmu, která bude na zastávkách provozovat reklamní plochy. Původně se mluvilo o tom, že by to měl být dopravní podnik, minulý týden ale podle Jílka příslušná magistrátní komise jako vhodnějšího adepta určila THMP.

„Komise konstatovala, že se jí v této chvíli i v souvislosti s plánovanou digitalizací reklamy na zastávkách zdá vhodnější, aby projekt dokončily THMP s tím, že by byly i vypisovatelem soutěže na provozovatele reklamy,“ řekl. Uvedl, že reklamy na zastávkách budou zahrnovat až 150 digitálních panelů. Na jejich dodání nyní THMP finalizují tendr. Z ploch bude mít Praha příjmy do městského rozpočtu.

Finální rozhodnutí ohledně reklamy bude na radních města. THMP budou mít v každém případě na starosti údržbu nových přístřešků, na které podle Jílka plánují úzce spolupracovat s další městskou firmou Pražské služby. Celá výměna má být dokončena v polovině příštího roku.

Podobu nového mobiliáře vybrala Praha v roce 2018 designové soutěži, ve které uspělo studio Olgoj Chorchoj. Porota ocenila zejména designovou čistotu návrhu. Zastávka z tmavě šedého hliníku a zahrnuje i odpadkový koš. Uvnitř části přístřešků je umístěn orientační panel, informující cestující o názvu zastávky, čase či odjezdech. Plánované digitální panely mají podle dřívějších informacích poskytovat také informace například o kulturních nebo sportovních akcích a v případě neočekávaných událostí zprávy krizového centra magistrátu.