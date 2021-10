Peníze z herních automatů Praze chybět nebudou. Město chystá kompenzace

„Reagujeme na změnu, ke které dojde v roce 2024, kdy skončí licence na provoz hracích automatů. Tím pádem Praha přestane dostávat prostředky z daně, která se vztahuje na hrací automaty. Ta se dělila rovným dílem mezi město a městské části,“ vysvětluje náměstek pro oblast financí a rozpočtu Pavel Vyhnánek (Praha sobě).



Plošný zákaz hracích automatů město schválilo minulý rok a platit začal letos v lednu. Od začátku letošního roku už stávajícím herním strojům neprodlužuje licenci. Postupně se sníží jejich počet, až z území města zcela zmizí. Stejně se ale bude snižovat i příjem z daně za automaty. Přelomovým by se měl pro město stát právě rok 2024, kdy dojde prakticky k úplnému výpadku těchto příjmů z rozpočtů.

Výpadek financí ale ovlivní rozpočet městských částí, které deklarovaly, že by změna pro ně mohla být náročná. Magistrát proto přislíbil, že jim uniklé příjmy bude kompenzovat. „Zatímco dříve se daň rozdělovala podle počtu obyvatel, nyní se příspěvek bude kalkulovat podle počtu žáků. Ten do jisté místy koreluje s počtem obyvatel v městských částech,“ vysvětluje podstatu nové kompenzace Vyhnánek.

Příspěvek magistrátu by měl být 3 200 korun na žáka. Dotace radnice nebudou muset využít jenom ve školství, ale podle vlastního uvážení. Příspěvek na žáka je totiž nejjednodušší finanční operací mezi magistrátem a jednotlivými radnicemi, díky které se nemusí měnit složité peněžní vztahy mezi úřady.



„Ve čtvrti se žije lépe“

Schválenou kompenzaci městské části vítají. „Že nemám automaty v ulicích a na náměstí, jsem rád, to je správná cesta,“ poukazuje starosta Prahy 9 a opoziční zastupitel Tomáš Portlík (ODS).

„Problém ale je, že město to nezaplatí z alternativního příjmu, ale z toho, kde mohly vznikat komunikace a školy. Je to trochu populistické řešení. Ale za městskou část říkám zaplaťpánbůh, aspoň za to,“ dodává Portlík. Podle něj však plošný zákaz hazardu mohla Praha vyřešit jinak. „Měl jsem za to, že by se hazard měl zregulovat,“ dodává Portlík.

„Nejsem rád, že město umožnilo bez hlubšího myšlení přesunout hazard na internet, ze kterého Praha nic mít nebude,“ dodává Portlík. Naopak starosta Prahy 7 a zastupitel Jan Čižinský (Praha sobě) plošný zákaz herních automatů vítá.



„Z pohledu starosty městské části, která má nyní nulovou toleranci herních automatů a nemá žádnou hernu, dopad na život je velice dramatický. Ve čtvrti se žije mnohem lépe. A pokud ještě máme kompenzované příjmy, tak je to řešení, proti kterému nebude nikdo namítat vůbec nic,“ říká Čižinský. Sedmá městská část dostávala z technických her jednotky milionů.

Peníze z online hazardu magistrát chce

Konec hazardu ale neznamená výpadek příjmů jenom pro radnice, ale i pro magistrát. „Město s rozpočtem téměř sto miliard korun může fungovat i bez 200 milionů korun, které z mého pohledu mají velice nešťastný původ. Rádi dále budeme bez těchto prostředků,“ říká k výpadku financí Vyhnánek. Dodává, že negativní jevy spojené s herními automaty znamenají pro společnost mnohem větší náklad než daně z hazardu.

Na počet herních automatů v obci se ale vážou i kompenzace získané při hraní hazardu online. O ty Praha nechce kvůli zákazu přijít. Proto připravuje návrh zákona, který by městu příjmy z internetu zajistil.

Peníze za hazard Příjem hlavního města Prahy z daně z technických her činil 422 milionů korun v roce 2019 a loni pak 416 milionů Kč. Peníze z herních automatů si magistrát a městské části rozdělují zhruba napůl, městské části proto od roku 2024 ztratí dohromady 200 milionů korun. Ty jim za čtyři roky bude nově vyplácet magistrát. Podíl města z ostatních hazardních her činil 345 milionů korun v roce 2019 a 398 milionů korun v roce 2020. Živou hru Praha plošně nezakazuje. Podle magistrátu kvůli plošnému zákazu technických her může v prvním pololetí roku 2024 dojít ke změně počtu kasin provozovaných v Praze a ke změně počtu v nich provozovaných živých her. Konkrétní dopady je ale v tuto chvíli obtížné odhadovat.

„S čím je potřeba hnout – a to je úkol pro Sněmovnu – je, aby se poplatky z hazardu na internetu nepočítaly podle herních automatů v obci. To znamená, aby úplně zmizela motivace samospráv je mít,“ vysvětluje Čižinský. Podle něj by kompenzace z online hazardu měly být rozpočítané na počet obyvatel.

„Automaty nejsou služby pro lidi, to je jenom byznys. Motivovat příjmem obce, aby měly na svém území herní automaty, je nemravná praxe, která měla už dávno skončit,“ dodává starosta Prahy 7.