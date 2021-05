Města chudnou, hazard se vrací. Zakázané automaty znovu dostávají zelenou

Začalo to na severu. Chomutov zakázal hazard na území města v roce 2015. Jenže pak přišel chudý covidový rok 2020 a vše bylo najednou jinak. Vůle držet si hlavně výherní automaty co nejdál od těla začala rychle ochabovat a chomutovští zastupitelé na konci listopadu odhlasovali návrat kasin do některých městských částí. Nová kasina ve městě nakonec nebudou, pod tlakem veřejnosti museli zastupitelé 7. prosince rozhodnutí opět zvrátit.

Chomutovský případ se však ukázal být jen první bitvou ve složitějším konfliktu, který postupně bují i­ v dalších městech napříč Českem. Hazard se už přihlásil o slovo také v­ Českém Krumlově, Kladně a Mělníku.