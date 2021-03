Soud s vrahem trval jen hodinu, obžalovaný souhlasil se 13 lety vězení

Tragédie se odehrála 20. srpna kolem půl sedmé večer na Kostnickém náměstí v Praze 3. Klempar se tam pohádal s jiným mužem.



Proč, není zřejmé. Klempar pak vytáhl kapesní nůž se zahnutým ostřím a muži téměř podřezal krk.



„Zasáhl ho ostřím nože ranou vedenou velkou silou do přední části krku. Způsobil mu dvanáct centimetrů dlouhou řeznou ránu vedenou od středu krku směrem doleva a vzhůru s přepětím hrdelní žíly,“ uvádí obžaloba.



Poraněný muž se dostal velmi rychle do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, ale ani přes urgentní pomoc a několikahodinovou operaci ho lékaři nedokázali zachránit. Druhý den dopoledne zemřel.



„Příčinou smrti byl vleklý šok z nadměrných krevních ztrát, došlo k otoku mozku a otoku plic,“ konstatovali ve spisu znalci.

Klempar po útoku z místa činu utekl a policie po něm vyhlásila pátrání. Podezřelý se poté dobrovolně dostavil na služebnu.



Státní zástupkyně Hana Vlášková mu nyní u soudu navrhla 13 let vězení. Klempar to přijal, hrozilo mu od deseti do osmnácti let. Dohodu o vině a trestu následně odsouhlasil senát předsedy Kamila Kydalky.



„Podmínky pro její uzavření byly splněny. Soud ji považuje za adekvátní. Proto jsme ji schválili a obžalovaného uznali vinným,“ uvedl soudce. Připomněl, že Klempara usvědčovaly také výpovědi svědků a znalecké posudky.

Vrah rovněž musí uhradit škodu Všeobecné zdravotní pojišťovně, částka za pokus o záchranu poraněného muže činí zhruba 150 tisíc korun.



Obě strany se následně vzdaly práva na odvolání, rozsudek je pravomocný.