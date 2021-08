Voda od dálnice D3 napojí obce i města, čeká se však na její dostavbu

Voda pro více než 20 tisíc Středočechů, dálnice pro všechny. Zásobení míst, která jsou v kraji ohrožená suchem a do budoucna si potřebují zajistit dostatečný zdroj vody, přímo souvisí s jedním ze zásadních dopravních projektů, a to je dostavba dálnice D3.

Po opakovaných schůzkách vedení samospráv se zástupci hejtmanství, Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a vodárenských společností dostává projekt jasnější obrysy. Především jej mnohé obce a města vidí jako dobrou pojistku pro možná suchá období. Hlavně proto, že nemají ve svém okolí jiný dostatečný zdroj. K připojení se hlásí nejen malé vesnice, ale také města.

„Votice už jednou toto napojení odmítly a já rozhodně nechci takovou chybu z minulosti opakovat. Naše podzemní zdroje sice v posledních letech neměly problém s kapacitou vody, na to ale není možné spoléhat v horizontu několika desetiletí dopředu,“ vysvětluje votický starosta Jiří Slavík (TOP 09), proč chce prosadit připojení k dálničnímu přivaděči.

Přivaděč podél D3 Má zásobovat dálniční odpočívky a další objekty související s provozem autostrády a rovněž 38 obcí.

Stavba potrubí o délce 62 kilometrů by vyšla zhruba na 600 milionů korun. Je však třeba počítat s růstem cen stavebních materiálů.

Budovat se má zároveň se stavbou středočeského úseku D3, připojit by se mohly především obce ve vzdálenosti jen několik kilometrů od budoucí dálnice.



V praxi má podél D3 vést potrubí, které propojí vodní nádrž Želivka s jihočeskou vodovodní soustavou.

Stejně jako se na jihočeské úseky D3 napojí další desítky kilometrů směrem ku Praze. Na území kraje bude voda k dálnici proudit z Posázavského skupinového vodovodu přes netvořický vodojem. Dalším místem připojení má být benešovský vodojem Červené vršky. Další vodojem je plánovaný přímo u autostrády. Potrubí se zároveň bude větvit odbočkami na další místa, která bude zásobovat.

„Voda je strategická surovina, navíc nebude povinnost odebírat vodu ze Želivky ze 100 procent. Tu z přivaděče bude možné promíchávat s vodou z místních zdrojů. V praxi to znamená, že v případě sucha vykryjeme dodávky právě vyšším odběrem ze Želivky,“ upozorňuje na pozitiva votický starosta Jiří Slavík (TOP 09).

Například v Netvořicích, kde se uskutečnila poslední schůzka o přivaděči, počítají se zmíněným připojením potrubí na stávající vodojem. Většina obyvatel využívá veřejný vodovod z několika vrtů. Nicméně tak bude mít obec jistotu dostatečného zásobení na dlouho dopředu.

„Velkokapacitní vodovod bude přidanou hodnotou pro lidi, kteří budou v okolí nové dálnice žít,“ uvedl náměstek hejtmanky pro silniční dopravu Martin Kupka (ODS).

Zájem napojit se na dálniční potrubí mají i v obci Sedlec-Prčice. „V tuto chvíli sice zásadní problém se zásobami vody nemáme, ale situace se může rychle změnit, protože suchá období přicházejí,“ říká zdejší starostka Miroslava Jeřábková (STAN), která se rovněž zúčastnila netvořické schůzky. „Spolu s dalšími obcemi máme slíbeno, že nás na podzim navštíví firma, která pro kraj připravuje stavební dokumentaci, a budeme s nimi řešit další podrobnosti,“ podotkla Miroslava Jeřábková.

Na Benešovsku ještě někteří váhají, respektive spatřují v projektu plus, ale čekají na vývoj situace. „Určitě by to nebylo špatné, každý takový projekt vítám, vody rozhodně nebude nikdy dostatek. Nicméně pár kilometrů od nás vede přivaděč ze Želivky, bylo by snadnější napojit se na něj. Byť se třeba později propojí s tím dálničním,“ konstatuje starosta Olbramovic na Benešovsku Ivan Novák (za Nezávislé). Půjde například o počet odboček z hlavní trasy obřího řadu. Bude záležet na množství obcí, do nichž by měla voda z přivaděče téci.

D3 má vést západní trasou

Aby voda přitekla, je ale třeba stavět dálnici. O termínu zahájení se hovoří dlouho, aktuálně by to mohl být nejdříve rok 2024. A rovněž o trase, která má vést přes Posázaví. Navzdory kritikům z iniciativy Alternativa středočeské dálnice D3, kteří by preferovali modernizaci stávající silnice I/3.

„Ministerstvo dopravy si protiřečí, když volá po dopravní obslužnosti sídel a současně prosazuje trasu dálnice v nejméně zalidněné oblasti kraje mimo větší aglomerace a dopravní koridory,“ vytýká za Alternativu resortu Milan Makovec.

„Stejně tak bychom mohli říci, že si protiřečí odpůrci, kteří nechtějí, aby dálnice vedla lidem za domy a zároveň jim vadí, že lidem za domy skutečně nepovede,“ oponuje mluvčí resortu František Jemelka s tím, že západní koridor je pro D3 na základě mnoha diskusí nadále preferovanou variantou.