Dostavba Strakonické by mohla začít v březnu, záleží na poslancích

Napotřetí, a nyní přímo v kraji. Po neúspěšných pokusech uplatnit spolupráci se soukromým investorem v případě stavby tahů D47 a také D3, přichází na řadu pro Středočechy jedna z nejdůležitějších dopravních tepen. Chybějících 32 kilometrů dálnice D4 má dostavět prostřednictvím PPP projektu konsorcium DIVia.



Konsorcium se prosadilo v konkurenci dalších šesti stavebních uskupení. A to s cenou 16,55 miliardy korun. První auta se mají po nových úsecích D4 projet už v roce 2024.



Začne se skrývkami a průzkumy

Právě nyní jde několikaletý proces přípravy na dokončení autostrády do finále. Aby se dělníci mohli pustit do prvních úprav terénu, je třeba dokončit legislativní proces. A zatím se to daří dle plánu.

Vláda souhlasila s předloženým zněním koncesionářské smlouvy hned čtvrtý den nového roku. Schvalovací proces tak pokračuje a dokument putuje do Sněmovny. Ale nic ještě není zcela jisté, zvláště pak v situaci, kdy je dolní komora pravidelně zaneprázdněna především problematikou epidemie covidu19.

Dostavba dálnice D4. Zdroj: ŘSD

„Chceme, aby byl projekt projednán na únorové schůzi Sněmovny, což by umožnilo podepsat smlouvu a zahájit práce v předpokládaném termínu, tedy v březnu 2021. Záleží však na stanovisku poslanců,“ konstatuje mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.

V případě poslaneckého souhlasu se začne s výstavbou hned na několika místech. „Práce budou dle harmonogramu zahájeny zároveň na všech úsecích, a to přípravnými pracemi. Jde o skrývky, archeologický průzkum, doplňkové geologické průzkumy, projektování realizační dokumentace koncesionářem, přípravu staveniště či přeložky inženýrských sítí,“ vypočítává František Jemelka.

Čtvrt století splátek od státu

Na řadu tak přijde jak téměř šestikilometrový úsek Háje–Milín, který přímo navazuje na poslední dokončenou část D4 u Dubence, tak 11,6 kilometru dlouhá pasáž Milín–Lety. Za letskou křižovatkou pak výstavba naváže jihočeskými úseky. Celkem i se středočeskými jich bude pět (viz grafika).

„Konečně dobrá zpráva. Dokončit D4 pomocí PPP projektu byl jeden z mých cílů, který jsem si dal na ministerstvu,“ komentoval ministr dopravy Karel Havlíček na podzim konečný výběr konsorcia, které dálnici dokončí.

PPP projekty nicméně v Česku zatím příliš neuspěly. Strakonická má zmiňovaná fiaska na D47 a D3 prolomit. Konsorcium DIVia bude Strakonickou provozovat a spravovat čtvrt století. Po celou tuto dobu bude od státu dostávat každoročně zhruba 900 milionů korun, a to od doby zahájení provozu na nových úsecích. Po uplynutí 25 let se dálnice převede do rukou státu.

Konečně mimo hlavní tah

Po dlouhých desetiletích debat o dostavbě tak mají konečně lepší vyhlídky obyvatelé na trase současné silnice I/4. Především o víkendech extrémně vytížená trasa na území kraje nejvíc trápí Chraštice. „Čtyřka“ obec doslova dělí na dvě části, podobně jako třeba Čimelice ležící jen pár kilometrů za hranicemi kraje.

„Nedá se ani přejít na druhou stranu, a když se chce našinec dostat na hlavní, je deset minut minimální čekací doba. Pokud se nad ním někdo z projíždějících neslituje a nepustí ho,“ uvedla před časem Marie Dvořáková, která byla v Chrašticích starostkou více než dvacet let.

O něco lépe jsou na tom v Zalužanech, kde si ale od nové D4 slibují hned dvě vylepšení. Jednak využijí rychlejší dopravy směrem do Prahy i opačným směrem na jih, a očekávají také zvýšení bezpečnosti. Už jen proto, že současná odbočka do obce z I/4 patří k místům, kde často dochází k vážným dopravním nehodám.

„Nynější čtyřka je mnoho let kapacitně i bezpečnostně za zenitem. Provozujeme hasičskou jednotku přednostně určenou pro dopravní nehody. Máme až 35 zásahů ročně u vážných kolizí, a to jenom na osmi kilometrech směrem na Milín. Jednotka bude dál sloužit i na dokončené dálnici,“ potvrzuje zalužanský starosta Tomáš Pechar.